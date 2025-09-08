本田翼、岩瀬洋志に羨望の眼差し「いいなぁ〜」華やか浴衣姿でイベント登場【北くんシェア】
【モデルプレス＝2025/09/08】女優の本田翼が8日、都内で行われた火ドラ★イレブン（カンテレ）「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」（毎週火曜23時）の特別イベント「北くん達がかわいすぎて手に余るので、イベントでもシェアすることにしました。」に志田未来、岩瀬洋志、増子敦貴、おいでやす小田、CENT（セントチヒロ・チッチ）、This is LASTと共に出席。岩瀬に羨望の眼差しを向ける場面があった。
【写真】本田翼・岩瀬洋志らの華やか浴衣姿
今回のドラマ特別イベントについて、本田は「私自身ドラマをやっていてそこでイベントをするのが初めての試みなので、カンテレさんってすごくおもしろいこと考えるなって」とニッコリ。志田も「ドラマでイベントは初めてなので、どんな形のイベントになるんだろうってドキドキしてるんですけど、イベントをさせていただけるっていうことはドラマがすごく愛されているんだなと実感したので、こういう機会をいただけてとてもうれしいです」と喜んだ。
岩瀬は「ファンの方や見てくださっているみなさまと実際にお会いして、熱量や愛を肌で感じられることがすごく楽しみです」とコメント。増子は「作品名が発表されてから、イベント名にしやすそう、みたいなイメージができていました（笑）」と言い「ユニークな名前で、すごく楽しいイベントになるんじゃないかなと思います」と語った。
この日、本田、志田、岩瀬、増子、小田は華やかな浴衣姿で登場。この夏の思い出を本田は「私は先日大阪万博に行けまして！ミャクミャク様には会ってないけど、行ってきました。これが私の夏の思い出です」と明かした。志田が「何したの？」と聞くと、本田は「仕事…日帰り…」と答え、小田は「思い出ないやん、じゃあ（笑）」とツッコんだ。岩瀬はミャクミャクに「TGC」（東京ガールズコレクション）の現場で会ったと言い、本田は「本当に！？生ミャクミャクに！？いいなぁ〜！」と声を上げた。
志田は「私はフェスやライブに行って、結構夏らしいことをしたな、と思います」と回答。「日焼けはしたくないので、深い帽子を被ってタオルで口元を巻いて、長袖を着て。汗だくになったんですけど、全身で盛り上がれて、とっても楽しい夏の思い出ができました」と声を弾ませた。
岩瀬は仕事で軽井沢に行ったそうで「向こうはすごく涼しくて。東京はやっぱり暑いじゃないですか。涼しいところでリラックスできたのは今年の夏一番の思い出でした」と回想。増子は「僕はお仕事で1ヶ月くらい上海に行ったんです」と明かし「上海で、ラブブを求めて街中を歩き回ったんですけど、見つからなくて。結局ノーラブブで帰ってきたっていうのが思い出です」と語った。
老若男女問わず、全ての人を虜にする不思議な魅力を持った“ナチュラルボーン天使の北くん”こと、真中北（岩瀬）に恋をした、看護師の浅田南（本田）、パン屋の店員・比留間東子（志田）、書店員の西野悠（増子）の3人が、これ以上恋のライバルを増やすまいと北くんの愛を3等分ずつシェアする「33%の会」を結成。北くんと4人での同棲生活を送るというシェアラブコメディー。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆本田翼、ドラマ特別イベント開催に歓喜
◆本田翼らキャスト陣、浴衣姿で登場 夏の思い出明かす
◆「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」
