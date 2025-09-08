YouTuberになに、美ヒップ際立つ水着姿披露「スタイル抜群」「最強」の声
【モデルプレス＝2025/09/08】人気YouTuber・になにが8日、自身のInstagramを更新。水着姿での海辺の様子を公開した。
【写真】164cm54kgの美女、水着姿で美ヒップ披露
になには「柄の暴力で夏に対抗」とコメントし、ドット柄の水着と豹柄のバッグを組み合わせたコーディネートで美しい海辺を歩く姿を披露した。
美しいヒップが際立つ水着姿を受けて、ファンからは「最強」「柄の組み合わせ素敵」「海が綺麗」「スタイル抜群」「夏らしい」「コーデ参考になる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆になに、柄物水着姿で海辺散歩
