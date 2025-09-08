AKB48小栗有以、ほっそり二の腕際立つノースリーブワンピ姿「白黒どっちも可愛すぎる」「女神」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/08】AKB48の小栗有以が8日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿を披露し、話題となっている。
【写真】AKB48小栗有以、ほっそり二の腕際立つノースリーブワンピ姿
小栗は、ほっそりとした二の腕が際立つノースリーブワンピース姿を披露し、夏らしいショットを投稿。さらにAKB48の20周年記念で発売された66thシングル『Oh my pumpkin！』でセンターを務めたことに触れ「ラスト握手会ありがとうございました」と本作のイベント最終日を振り返った。
同シングルではOGメンバーである前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃らが集結。「シングル期間。あっという間に終わってしまった感じがします…！でも、今回センターを任せて頂きAKBと向き合う機会が出来て任せて頂いた意味を理解したり先輩の偉大さを近くで感じれたりとても勉強になるシングル期間でした」とつづった。
この投稿に、ファンからは「女神」「白黒どっちも可愛すぎる」「スタイル抜群」「美しい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
