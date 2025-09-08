餅田コシヒカリ「どんどん沼にハマっている」アイドル告白「アクキー持ってるの可愛い」「FC会員だったんだ」と驚きの声
【モデルプレス＝2025/09/08】お笑いタレントの餅田コシヒカリが9月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。「どんどん沼にハマっている」アイドルを明かした。
【写真】餅田コシヒカリ、推しアクキーで記念写真
この日、餅田はハロープロジェクトのアイドルグループ・アンジュルムのペンライトと、メンバー・平山遊季のアクリルキーホルダーを持つ写真とともに「今年からファンクラブ会員。どんどん沼にハマっている。これは恋だ」と投稿。また「ライブツアー最高」と9月6日・7日に新宿ReNYにて開催されたライブ「アンジュルム ライブツアー 2025秋 〜Keep Your Smile！〜」に訪れたことも明かしている。
この投稿には「アクキー持ってるの可愛い」「ガチな感じが素敵」「恋なのめっちゃわかる」「FC会員だったんだ」「推し被り光栄」「大好きなの伝わる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】餅田コシヒカリ、推しアクキーで記念写真
◆餅田コシヒカリ、平山遊季のグッズ持参でアンジュルムのライブへ
この日、餅田はハロープロジェクトのアイドルグループ・アンジュルムのペンライトと、メンバー・平山遊季のアクリルキーホルダーを持つ写真とともに「今年からファンクラブ会員。どんどん沼にハマっている。これは恋だ」と投稿。また「ライブツアー最高」と9月6日・7日に新宿ReNYにて開催されたライブ「アンジュルム ライブツアー 2025秋 〜Keep Your Smile！〜」に訪れたことも明かしている。
◆餅田コシヒカリの投稿に反響
この投稿には「アクキー持ってるの可愛い」「ガチな感じが素敵」「恋なのめっちゃわかる」「FC会員だったんだ」「推し被り光栄」「大好きなの伝わる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】