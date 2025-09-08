¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ò¤è¤ó¡¢É×¡õÌ¼¤È¤Î²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/08¡Û¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤Ò¤è¤ó¤¬9·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²ÆìÎ¹¹Ô¤Ç¤Î²ÈÂ²¤È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ò¤è¤ó¡¢É×¡õÌ¼¤È¤Î²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È
¤Ò¤è¤ó¤Ï¡Ö¤¿¤Î¤·¤¹¤®¤¿²Æì¡£²ÈÂ²¤À¤±¤â¹¥¤¤À¤±¤É¡¢Í§Ã£¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤âÂç¹¥¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤·¤¿¤ê¥×¡¼¥ëÆþ¤Ã¤¿¤êÈþÌ£¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¤Æ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤¹¤®¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²ÆìÎ¹¹Ô¤Ç¤Î²¹¤«¤¤²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÎÉ¤¤²ÈÂ²»þ´Ö¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÎ¹¹Ô¡×¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤è¤ó¤Ï¡¢1993Ç¯3·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ°é¤Á¤Î´Ú¹ñ¿Í¡£2018Ç¯¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ò¤è¤ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò³«Àß¡£2022Ç¯6·î17Æü¤Ë3ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¡¢2023Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
