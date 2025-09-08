三菱が「新型“軽”SUV」初公開！ タフ感アップでさらに「頼れる相棒」に！ “精悍さ”極めた新型「デリカミニ」の“カラバリ”どう変わった!?

新型「デリカミニ」は全15種類のボディカラー展開に

三菱は2025年8月22日、今秋に発売予定の2代目 新型「デリカミニ」を先行公開しました。

価格（消費税込み）は約195万円から約295万円を予定し、同日より予約注文を開始しています。

内外装デザインも一新した新型デリカミニですが、どのようなカラーバリエーションが用意されているのでしょうか。

フルモデルチェンジした三菱「新型デリカミニ」の新たなカラーバリエーションとは

デリカミニは、ミニバン「デリカ」シリーズの名を受け継いだクロスオーバーSUVテイストの軽スーパーハイトワゴンです。

初代は2023年に登場しましたが、今回およそ2年ぶりという非常に短い期間でのフルモデルチェンジとなりました。

新型は「進化したアクティブで頼れる相棒」というコンセプトを踏襲しつつ、エクステリア、インテリア、走行性能、安全性能、運転のしやすさ、使い勝手などを進化させています。

たとえばエクステリアでは、フロントフェイスに大型化した半円形LEDポジションランプが採用され、親しみやすく力強い表情となっています。

また、デリカミニの特徴である「ダイナミックシールド」は、ボディ同色として一体化させたことで、さらに洗練された印象となりました。

インテリアでは、上級グレードでは、グランピングコテージの家具をイメージさせる上質なベージュ、標準グレードではベーシックなブラックが基調色となっています。

さらに、Aピラーの位置と角度が見直されたことによって、室内長は従来より115mm拡大しています。

加えて、インパネ中央から運転席にかけては、12.3インチのGoogle搭載インフォテイメントシステムと7インチの液晶メーターが一体となったモノリスディスプレイが採用され、先進的な印象を与えるとともに、視認性と操作性も向上しています。

そんな新型デリカミニには、先代を上回る全15種類のボディカラーが設定されています。

ツートンカラーは、カタログカラーである「アッシュグリーンメタリック／ブラックマイカ」をはじめ、「サンドベージュパール／ブラックマイカ」「デニムブルーパール／ブラックマイカ」「ナチュラルアイボリーメタリック／ブラックマイカ」「ホワイトパール／ブラックマイカ」「チタニウムグレーメタリック/ブラックマイカ」の6種類です。

モノトーンカラーは、「アッシュグリーンメタリック」「サンドベージュパール」「デニムブルーパール」「ナチュラルアイボリーメタリック」「ホワイトパール」「ミストブルーパール」「チタニウムグレー」「レッドメタリック」「ブラックマイカ」の9種類となっています。

なお、すべてのツートンカラーと「チタニウムグレーメタリック」「レッドメタリック」「ブラックマイカ」をのぞくモノトーンカラーは有料色となっています。

先代のデリカミニと比べると、「サンドベージュパール」「デニムブルーパール」が新色として加わった一方、「サンシャインオレンジメタリック×ブラックマイカ」と「ライトニングブルーマイカ×ブラックマイカ」については廃止されています。

※ ※ ※

新型デリカミニは、同じく2025年8月22日に発売となった新型「eKスペース」と基本的な構造を共有しています。

両車のボディカラーには共通点も見られるものの、新型eKスペースは全8種類と新型デリカミニよりも限定されています。

一方、新型デリカミニにはない「ライラックピンクメタリック」が設定されるなど、両車の個性が強調されたラインナップとなっています。