7日に辞任を表明した石破首相について、福岡の企業やコメ農家はどう見たのでしょうか。

8日、福岡県うきは市で産業用機械などを製造するキャニコムを訪ねました。



■キャニコム・包行良光 社長

「地方創生の中の一番の旗振り役だった石破首相には期待していた部分もあったので、残念かなと思っています。」



アメリカに草刈り機を年間100台ほど輸出していて、これまでトランプ大統領との関税交渉の動きを注視してきました。

石破首相は国難と称したトランプ関税に対し、たび重なる交渉の結果、アメリカと合意したものの、日本の輸出業にとっては厳しい状況が続いています。



■包行社長

「施策ではいろいろあるとは思うのですが、実際のところでは関税関連、アメリカに対する関係性としてはまだ答えが出る前に辞められた。次の首相に期待することは関係性ですよね。直接交渉してくれるような、行動力のある方が一番願いたいかな。リーダーとしては。」

福岡県八女市のコメ農家、中尾典生さん（44）を訪ねました。



去年からコメの価格の高値が続いていますが、コメの増産に転換した石破政権の方針が続けば、安定した農業経営につながるのではないかと期待しています。



■コメ農家・中尾典生さん

「やはり米の価格が、今の価格が適正か正直分かりませんが、生産者と消費者が納得できる価格で販売できれば今後、コメ農家としてやっていけると思う。もう少し政治の力で農家が安心して作物を作れるように、価格の安定に力を入れてもらえると助かるかなと思います。」

福岡県の服部知事に話を聞きました。



■服部知事

「少子高齢化、人口減少、これに伴う地方の疲弊、災害対応。こういった複雑困難な課題が山積し乗り越えていかないといけない状況です。国民の生活を第一に考えて、日本の未来に向かって責任ある政策を打ち出してほしい。」