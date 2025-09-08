石破首相の退陣の意向表明に、県民はどう思っているのでしょうか？



声を聞きました。



（農業関係者）

「ちょうどいい時期ちゃうで」

「ほなって批判がいろいろ来よるしな、自民党内でもやめろやめろって言われよるから」

「次に、小泉さんがなってくれたら最高にいいと思う」

「農林水産大臣だろ、農業の味方になってほしいな」



（県民）

「また変わるなって感じ」

「1人の人が、もう少し長くやってもいいんじゃないかなって思いました」

「コロコロ変わると、政策もコロコロ変わると思うので、あまりよくないのかなって」





（県民）「やめんでよかったと思う、アメリカの関税ですか？あれもやったしね」（記者）「次の総裁って、誰がふさわしい？」（県民）「高市さんか小泉さんですよ、おそらくね」「どっちがなっても苦労すると思うよ、過半数割れやけんね」（県民）「遅かったんじゃないかと思います。公約的なもの、提示していたものを、全然守っていなかったように思う」「自民よりは他の（政党が）いいと思うんですけど、とはいえほかの所もどんぐりの背比べ」「候補としてあがっているのが、高市さんとか小泉さんだと思うんですけど、どっちかというと僕は高市さんがいいと思う」「まずは税金とか下げてもらって、国民の負担を下げてもらえれば」（県民）「正直なところを言うと、石破さん割とは能登半島への支援を拡大してくれていたので、少し残念な気持ちである」「次首相になる人は、国民の方を向いてくれる人がなってほしい」（県民）「ちょっと自民党、クエスチョンマークやね」「足の引っ張りあいしよう」（記者）「誰がいいと思う次は？」（県民）「・・・おらんわね」