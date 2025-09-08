フフホト市回民区の西烏素図村にある「回」空間クリエーティブ展示センター。（５月４日、ドローンから、フフホト＝新華社記者／李志鵬）

【新華社フフホト9月8日】中国内モンゴル自治区フフホト市の西烏素図（ウスト）村に、回収した古いれんがや瓦を積み直して建てられた「回（ホイ、回族）」空間クリエーティブ展示センターがある。同施設を中核とする「西ウスト村民センター」がこのほど、イスラム文化圏の優れた建築を表彰する第16回アガ・カーン建築賞（AKAA）を受賞した。今期（2023〜25年期）、中国から唯一の受賞となった。

「回」空間クリエーティブ展示センターは、延べ床面積約1272平方メートル。建物全体は赤れんが造りで、芸術文化展示エリア、図書閲覧エリア、喫茶・休憩エリアなどを備える。

フフホト市回民区の西烏素図村にある「回」空間クリエーティブ展示センターを散策する観光客。（５月４日撮影、フフホト＝新華社記者／李志鵬）

センターを管理、運営する郭成（かく・せい）さんには、施設を上から見ると「回」の字に似ており、「回村（村に帰る）、回望（回想する、顧みる）、回聚（再び集う）」という願いが込められていると紹介。「私たちは『アートと郷土』をテーマに掲げ、中庭を賃貸するという方法で芸術系アトリエ、民宿、飲食業など各業種を導入して、遊休化していた中庭45カ所を活用し、200人分以上の雇用を生み出した」と述べた。

アガ・カーン建築賞は地域建築分野で世界的に権威のある賞。審査団は西ウスト村民センターについて、農村の開かれた環境の中に、共有と包摂の貴重なコミュニティー空間を創出したと評価した。（記者/王雪氷、王靖）

フフホト市回民区の西烏素図村にある「回」空間クリエーティブ展示センターで展示物を見学する観光客。（５月４日撮影、フフホト＝新華社記者／李志鵬）