¡Ú²¿¤¬¡ÛÂ³Åê¤«¤é°ìÅ¾¤·¼°Õ¤ÎÀÐÇË¼óÁê¡È·èÃÇ¡É ¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ä¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï?¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¾ðÀª¤Ï?(ÀÅ²¬)
Â³ÅêÊý¿Ë¤«¤é°ìÅ¾¡¢7Æü³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢¼Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¡£¡É½°µÄ±¡²ò»¶¡É¤Î²ÄÇ½À¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¼Ç¤¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÉñÂæÎ¢¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÀÐÇË¼óÁê¡Ë
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó»ä¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Î¿¦¤ò¼¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
7Æü¡¢ÆÍÇ¡¡¢¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¡£
Îò»ËÅªÂçÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿7·î¤Î»²±¡Áª°Ê¹ß¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤â¡ÉÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¶¯Îõ¤ÊµÕÉ÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÅÞÆâ¤ËÊ¬ÃÇ¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë¤á¤É¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¡×¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀÐÇË¼óÁê¡Ë
¡ÖËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÇÛ°Õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í»ÏÂ¤ËÅØ¤á¤Ê¤¬¤éÀ¿¿´À¿°ÕÌ³¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡É¤é¤·¤µ¡É¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì¼ï¤Î¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¼Ç¤¤ËÈ¼¤¤¹Ô¤ï¤ì¤ëÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ì±ÅÞÀÅ²¬¸©Ï¢¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞÀÅ²¬¸©Ï¢¡¡ÎëÌÚ À¡Èþ ´´»öÄ¹¡Ë
¡Ö²þ¤á¤Æ¸·¤·¤¤»þ´ü¤ËÂç¤¤ÊÇ¤Ì³¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤Î½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¡×
°ìÊý¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡Ö·èÃÇ¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÐÇË¼óÁê¤Î¼Ç¤·à¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¼Ç¤É½ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤ÇÀ¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³»á¤Ï¡¢¡Ö²ñ¸«Á°Ìë¤Î¿û¸µÁíÍý¤È¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ë¤è¤ëÀâÆÀ¡×¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÀÄ»³ ÏÂ¹° »á¡Ë
¡Ö¡ÊÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢·ë¶É¡¢Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¼¤á¤ë¤³¤È¤ò¤è¤¦¤ä¤¯Á°Æü¤ÎÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·èÃÇ¤·¤¿¡£¿û¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯ÅÞ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ÏÈò¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àô¤µ¤ó¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÀÐÇË¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢²¿¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡¢º£¸å¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¿´¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢ÅÞ¤ÎÊ¬ÃÇ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¼¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÀâÆÀ¤·¤¿¡×
º£¸å¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡É¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤ò½ä¤ëÆ°¤¤Ç¤¹¡£
8Æü¡¢Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤âÎ©¸õÊä¤·¤¿ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤¬°ìÈÖ¾è¤ê¤Î·Á¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤ä¾®ÎÓ ¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂç¿Ã¤âÎ©¸õÊä¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤Û¤«¡¢¹â»Ô Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤ä¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤é¤¬Î©¸õÊä¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÀÄ»³ ÏÂ¹° »á¡Ë
¡Ö½àÈ÷´ü´Ö¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Á°²ó¤ß¤¿¤¤¤Ë9¿Í½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Ï½°»²¤È¤â¤Ë¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤¤¤¦Á°²ó¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤¤¤ë¡×
ÁíºÛÁª¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÅÞ°÷¤âÅêÉ¼¤¹¤ë½¾Íè¤Î¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤«¡¢ÅÞ°÷ÅêÉ¼¤ò¾Ê¤¯¡Ö´Ê°×·¿¡×¤Î2¤Ä¤Î·Á¼°¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÊýË¡¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤¹9Æü¤Ë¤â·è¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö·Á¼°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁíºÛÁª¤Î¹ÔÊý¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÀÄ»³ ÏÂ¹° »á¡Ë
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÁíºÛÁª¤ò¤ä¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃ¯¤¬ÍÍø¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£ÅöÁ³¡¢Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÅÞ°÷É¼¤ò°ìÈÖ³ÍÆÀ¤·¤¿¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Þ¤ºµó¤¬¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÅÞ°÷É¼¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤Áªµó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ê¤êÉÔÍø¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£µÄ°÷¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤·Á°²ó¤âµÄ°÷É¼¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÇÀ¿åÁê¤ÇÉ¾²Á¤â¹â¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¿Í¤âÍÎÏ¸õÊä¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹â»ÔŽ¥¾®Àô¤Î2¿Í¤ò¼´¤ËÁíºÛÁª¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
½°»²¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤È¤Ê¤ë¼¡¤Î¼óÁê¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
