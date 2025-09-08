2打席連発の大谷翔平が47＆48号 9戦ノーアーチのシュワバーに1本差に迫る ローリーは53号でジャッジと10本差へ 本塁打争いも佳境！
ドジャースの大谷翔平選手が日本時間8日のオリオールズ戦で2打席連続アーチを放ち、2年連続50号まであと2本としました。
1番指名打者で出場した大谷選手は、オリオールズ先発の菅野智之投手から94.4マイル(約151.9キロ)のシンカーを捉えると、センターへ今季12本目となる先頭打者ホームラン。さらに続く打席では、94.9マイル(約152.7キロ)のストレートをまたもセンターへ。これが2打席連続の48号ソロホームランとしました。2本塁打、3四球で全5打席出塁の活躍で勝利に貢献。2年連続の50号大台にあと2本としました。
現在ナ・リーグ本塁打数トップに立つフィリーズのカイル・シュワバー選手は、1試合4発で49号を記録して以降、9戦ノーアーチ。一時は大谷選手に4本差をつけましたが、1本差となっています。
一方、ア・リーグでは、メジャーで唯一50号を突破しているマリナーズのカル・ローリー選手は、ブレーブス戦の9回、センターへの129メートル特大アーチを記録。今季53号に伸ばしました。リーグ2位のヤンキースのアーロン・ジャッジ選手とは10本差に広げています。
またダイヤモンドバックスからマリナーズへ移籍したユジニオ・スアレス選手は、この日2本のアーチを放ち、ローリー選手とともにチームの勝利に貢献。移籍後で9本のアーチで、移籍前の36本と合わせ今季計45本となりました。
各チーム残り20試合を切り、シーズンも佳境。地区上位でポストシーズンの切符をかけた勝負の9月となっていますが、両リーグの本塁打王争いの行方に注目。またローリー選手に続く“50本”の大台超えは何人でるのでしょうか。
▽直近10年の本塁打数上位
※2020年は短縮シーズン
◆2024年
58本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)
54本 大谷翔平(ドジャース)
◆2023年
54本 マット・オルソン(ブレーブス)
◆2022年
62本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)
◆2021年
48本 ウラジーミル・ゲレロJr.(ブルージェイズ)
48本 サルバドール・ペレス(ロイヤルズ)
◆2020年
22本 ルーク・ボイト(ヤンキース)
◆2019年
53本 ピート・アロンソ(メッツ)
◆2018年
48本 クリス・デービス(アスレチックス)
◆2017年
59本 ジャンカルロ・スタントン(マーリンズ)
52本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)
◆2016年
47本 マーク・トランボ(オリオールズ)
47本 クリス・デービス(オリオールズ)