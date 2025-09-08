ドジャースの大谷翔平選手が日本時間8日のオリオールズ戦で2打席連続アーチを放ち、2年連続50号まであと2本としました。

1番指名打者で出場した大谷選手は、オリオールズ先発の菅野智之投手から94.4マイル(約151.9キロ)のシンカーを捉えると、センターへ今季12本目となる先頭打者ホームラン。さらに続く打席では、94.9マイル(約152.7キロ)のストレートをまたもセンターへ。これが2打席連続の48号ソロホームランとしました。2本塁打、3四球で全5打席出塁の活躍で勝利に貢献。2年連続の50号大台にあと2本としました。

現在ナ・リーグ本塁打数トップに立つフィリーズのカイル・シュワバー選手は、1試合4発で49号を記録して以降、9戦ノーアーチ。一時は大谷選手に4本差をつけましたが、1本差となっています。

一方、ア・リーグでは、メジャーで唯一50号を突破しているマリナーズのカル・ローリー選手は、ブレーブス戦の9回、センターへの129メートル特大アーチを記録。今季53号に伸ばしました。リーグ2位のヤンキースのアーロン・ジャッジ選手とは10本差に広げています。

またダイヤモンドバックスからマリナーズへ移籍したユジニオ・スアレス選手は、この日2本のアーチを放ち、ローリー選手とともにチームの勝利に貢献。移籍後で9本のアーチで、移籍前の36本と合わせ今季計45本となりました。

各チーム残り20試合を切り、シーズンも佳境。地区上位でポストシーズンの切符をかけた勝負の9月となっていますが、両リーグの本塁打王争いの行方に注目。またローリー選手に続く“50本”の大台超えは何人でるのでしょうか。

▽直近10年の本塁打数上位

※2020年は短縮シーズン

◆2024年

58本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

54本 大谷翔平(ドジャース)

◆2023年

54本 マット・オルソン(ブレーブス)

◆2022年

62本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

◆2021年

48本 ウラジーミル・ゲレロJr.(ブルージェイズ)

48本 サルバドール・ペレス(ロイヤルズ)

◆2020年

22本 ルーク・ボイト(ヤンキース)

◆2019年

53本 ピート・アロンソ(メッツ)

◆2018年

48本 クリス・デービス(アスレチックス)

◆2017年

59本 ジャンカルロ・スタントン(マーリンズ)

52本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

◆2016年

47本 マーク・トランボ(オリオールズ)

◆2015年47本 クリス・デービス(オリオールズ)