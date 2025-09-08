阪神・中野拓夢内野手（29）が2年ぶりのリーグ優勝に際し、合同インタビューに応じた。（（上）から続く）

――和田1、2軍打撃巡回コーディネーターと二人三脚でやっている印象。打撃の成績を伸ばす上では必要なところもあった

「いろいろ話も聞いていただきながら。まずは昨秋のキャンプで小谷野打撃コーチも含めて、考え方も変えていきながら、打撃を教えていただいたことがすごく大きかった。あとは春のキャンプで和田さんに付きっきりで投げてもらったり、そういう支えがあったからこそ、今年は結果が残せている。話を聞いてもらいながら“今のバッティングどうなっている”、“じゃあこうしていこうか”というのを、ティー（打撃で球）を上げていただきながら、常に自分の状態を見てくれているので、そこはすごく大きかった」

――リーグトップの犠打数（9月8日現在）や進塁打もある中で首位打者争いができている

「犠打が決まれば打率も下がらないですし、いい意味で考えている。自分の中でも決まれば次の打席もすんなり入れる。あんまりモヤモヤせずにスッキリした状態で次の打席を迎えられる。ある意味、犠打がたくさんあるからこそ、ここまで打率を残せているのかなというのも思う。いろいろ状況を考えながらのバッティングにはなるので、なかなか自分がいきたいようなバッティングができないことも多々ある。そこは我慢をしながら、2番という打順で犠牲になる打席というのは意識しながらやっています」

――今年は好守が目立つ。変えたことは

「特にはないですけど、いろいろベンチからも寄り方だったり昨年よりもすごくデータ重視にこだわっているなというのを感じます。特に変えたことはないですね。捕ることをほぼ100％に近いくらい意識して守っているというだけです」

――今年は遊撃手が固定されてない中で二遊間を守る難しさがある

「誰がショートに入ろうが自分のやるべきことはあまり変わらない。もちろん人によってゲッツーの球質も違いますし、その辺はいろいろキャンプ含めて多く受けてきている。ある程度、この選手だったらこういう球が来るかなというイメージもできていますし、小幡、高寺が入った時もありましたけど、その時はより声をかけてあげるというか、そういうのはありました。そこはうまく声をかけながらできていたかなと思います」

――守備範囲の広さは、以前の遊撃よりも一塁までの距離が短いことも影響？

「大きいです。取ることに集中できるので。その分、後ろに深く広く守れます。ショートだと投げることを考えるのである程度、前に行かなきゃいけないとか、そういうプレーが多く出てくる。セカンドはある程度、待ってアウトにできるというのもある。取れば（アウトにできる）という意識がすごくある。その分、深く守れているかなと思います」