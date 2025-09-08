Number_iの神宮寺勇太さんがインスタグラムを更新。

リップスティックを手にしたショットを公開しました。



【写真を見る】【 Number_i ・神宮寺勇太 】 黒いジャケット姿で リップスティックを手にクールな視線





投稿では神宮寺さんが黒いスーツ姿で、コスメ製品を手に持った姿が複数枚公開されています。

洗練された雰囲気の中で製品の魅力を引き立てています。







更に、製品のキャンペーンについて、神宮寺勇太さんのコメントが綴られ、「ぜひ見てね」というメッセージが添えられています。







公開された画像では、神宮寺さんが白い背景の前で黒いジャケットを着用し、化粧品を手に持っています。リップスティックやフェイスパウダーなどの製品を手にした姿が印象的です。







この投稿に、「高貴で落ち着いた雰囲気がすごく素敵です」「かっこいいじんくんをまた見られて幸せです」「神宮寺くんの雰囲気も変わってマットなリップがよく似合ってるよ」「どんどんカッコよくなるね！どこまでいっちゃうだろう」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】