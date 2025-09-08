巨人・田中将大投手（３６）が８日、川崎市内のジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加。「ちょっと今日は多めに投げました」と、登板間隔を考えて室内のブルペンで６６球を投じ、次回登板への調整を行った。

田中将は日米通算２００勝を懸けて臨んだ８月２８日・広島戦（マツダ）で２回５失点ＫＯ。その後、３日に２軍のヤクルト戦（Ｇタウン）に登板し、５回２安打無失点の好投を見せていた。

前回登板を踏まえ「ゲームで意識してきたこともそうだし、まだまだ自分の中で確立していかないといけない。その辺を継続して意識しながら、調子を上げていければ」と、ブルペンでは久保投手巡回コーチに左右の打席に立ってもらい、実戦を意識しながら１球１球を丁寧に投げていた。

登板間隔が空くことで、この日のブルペンは通常より球数を増やした田中将。次回登板は１５日・ＤｅＮＡ戦（横浜）が有力だ。今後はチームにとってもＣＳ進出へ向けて大事な一戦となるが「それが力みになってはいけないし、投球を窮屈にさせてしまうのは良くない。自分の良いバランスでゲームに入れれば。やっぱり、そういう時にはしっかり勝っているので」と自身の投球を貫き、大記録達成とチームに貢献する勝利をつかむことを誓っていた。