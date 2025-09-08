専業トレーダーの加藤ムネヒサ氏によると、FXで成功する人たちは、年齢・性別・経歴もさまざまである一方、「思考」や「行動様式」には共通点があるそうです。その共通点とはいったいなんなのか、加藤氏の著書『元手30万円からわずか3年でFIREを叶える爆益トレード 黄金のスキャルピングFX』（KADOKAWA）から紹介します。

FIRE を達成する人の共通点

私はこれまで、10年にわたるFXの情報発信を続ける中で、「月収が200万円を超えた」「来月から専業トレーダーになる」「起業が現実的になってきた」といった、嬉しい成果報告の声に、数多く接することができました。

ハッキリ言って、FXで大きな成功を収めた人には、「表面上の共通点」はありません。それこそ、年齢や性別もさまざま、経歴や職歴も、本当にさまざまです。それだけに、FXは、やる気になりさえすれば、誰にでも成功するチャンスがあることを確信しています。

ただ、“成功に至った要因”などをインタビューするうちに、そういった表面的な部分とは別に、FXで成功する人は、「成功するのも当然」と言えるような、共通する思考・行動様式を持っているケースが多いことに気づいたのです。

「アイスバーグ・モデル」から読み解くFXに成功するトレーダーの共通点

FXで成功した人に共通する思考・行動様式を、なんとか再現できる形にしたいな……と長年考えていたのですが、先日、それを上手く説明できる“理論”があることを学びました。

それが「アイスバーグ・モデル」です。

［図表1］アイスバーグ（氷山）

［図表1］のとおり、アイスバーグとは「氷山」の意です。水上に、その一角が少しだけ見えていて、一方で、目に見えない水中に、深くなるほど、どっしりと大きな氷の山が存在している……そのような形をイメージしてみてください。

そして、「アイスバーグ・モデル」は、この氷山のイラストが示すように、

物事は、目に見える「表面的な要素」と、目に見えない「深層的な要素」に分かれる 「表面的な要素」（＝成果、結果）に、私たちの目はとらわれがちだが、そうではなく、目に見えない「深層的な要素」に、物事を生み出している大きな要因がある

ということを指し示しています。このモデルを使うと、「物事の全体像がどのようなものか」「本質がどこにあるか」「何を改善すれば良いか」を把握しやすくなります。

以上を踏まえて、上記の「FX成功者に共通する」と考えられるアイスバーグ・モデルを提示します（［図表2］）。

［図表2］成功するトレーダーの本書流アイスバーグ・モデル

それでは、内容について解説していきます。ご覧いただくと分かるとおり、全部で“4階層”に分かれていますね。上から順に、

「D：成果」 「C：スキル」 「B：行動」 「A：マインドセット」

となります。

「FX成功者に共通する」と考えられるアイスバーグ・モデルの解説

まず、一番上の「D：成果」については分かりやすく、FXの世界では、「収入、利益率、勝率」などが、ここに該当するでしょう。

このDは、氷山で言うと水の上に出ている部分、つまり、数字として目に見える部分であるのがポイントです。

次に、「C：スキル」について。これはFXで言うと、勝てるトレードを行うための「トレードスキル」となり、より具体的には、「トレード手法、資金管理、トレードメンタル」の3つ（＝トレードの3M）が代表的なものとなります。

この3つのうち、トレード手法と資金管理に関しては、例えば「EMA13を使っている」や、「資金管理2％ルールを使っている」のように、言語化・数値化ができる部分が多そうですね。ですので、その部分は、水面上に見える形で表記しました。

一方で、トレードメンタルに関しては、一部は言語化などができますが、思考していることの全てが、見える形で現れるわけではないので、水面下にあるような状態で表記しています。

また、“トレードメンタルの位置づけは、トレード手法・資金管理よりも上”という内容から、水面下の部分で大きめに表現するのが妥当でしょう。

最深部にある「マインドセット」の重要性

そして、3つめが「B：行動」です。行動に関しても、その全てを可視化できるわけではなく、トレードスキルよりも、もっと広い概念となるため、スキルよりも一段下の要素となります。

最後に、4つめが「A：マインドセット」です。これは一言で言うと「FXでFIREは達成できる！」という“心構え”になります。

私たちがFXをする理由の“根幹”となるものですね。この心構えについては、“最も抽象的であり、外に見えづらい”要素であるため、一番下の階層となるでしょう。

ちなみに、「信念」「セルフイメージ」なども、ここで言うマインドセットに含んでいます。

さて、ここまで、成功するトレーダーの「アイスバーグ・モデルの4階層」を見てきました。このモデルこそが、多くのFX成功者の中に見た「共通点」となります。

ここから何が言えるかというと、

「まず、正しいA：マインドセットがあることが、全ての根幹。目的に向かう確固とした心構えがあるからこそ、必要なB：行動をおこし、それを習慣化することができる。習慣化された行動によって、課題解決のためのC：スキルを培うことができる。十分な能力を身につけることで、FXによるD：成果（＝利益率）が得られる」

そうした1本の道筋である、ということです。つまり、水面下にある重要度の高い下の階層から、順番に影響が発生していって、最終的に、目に見える成果として現れるわけです。

加藤 ムネヒサ

専業トレーダー