愛猫との日常を映したフォロワー200万人を超える人気YouTubeチャンネル「もちまる日記」が8日までに更新され、動画投稿に関する変更が報告された。

飼い主である「下僕」さんがテロップで、「今まで約6年間、毎日更新してきたのですが最近、少し仕事が忙しくて編集が追いつかずどうしようかと考えていました…」と切り出し、「毎日20時にもちとはなを見るのを楽しみに長年、応援してくださってる皆さんの事を思うとこれを報告するのは本当に申し訳ないのですが 多忙の中、さらに編集に追われるよりはもちとはなとの時間を大切にしたいと思い 今後は投稿頻度を少し下げることにしました」と報告。「日常の可愛い映像はたくさん撮れているので時間があるときにゆっくり編集を進めて ゆるーく更新させていただけるとありがたいです」と理解を求めた。

続けて「投稿頻度は不定期になってしまいますが これからも変わらず20時に更新する予定です」と説明。「約6年間もチャンネルを続けてこれたのは温かく見守ってくださった皆さんのおかげです 本当に心から感謝しています 毎日投稿はできなくなってしまいますが もちとはなのニャン生を幸せにするためにこれからも下僕として毎日努めていきますので今後も何卒よろしくお願いいたしします」と呼びかけた。

同チャンネルは「もちまる」と「下僕」さんの日常がサイレント形式で日々投稿される内容で、「もちまる」の整ったビジュアルや甘えん坊でちゃめっ気のある性格、行動などで大人気となった。「もちまる」は21年にはYouTube再生回数6億回のペットインフルエンサーとして、ギネス世界記録にも認定された。23年に弟の「はなまる」が誕生。グッズや書籍、写真集なども発売されており、タレント指原莉乃や中川翔子らがゲスト出演したこともある。19年12月の開設以降、毎日更新されてきたが、今年2月と7月には、もちまるの腎臓病のため、一時更新が停止されたことでも話題となった。