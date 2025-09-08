USJ、年越しイベント今年も開催決定！ 最大26時間にわたって遊べる
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、一年分のパークの熱狂を最大26時間にわたって遊びつくせる、新年を迎えるスペシャル・イベント「NO LIMIT！ カウントダウン 2026」の開催を発表。併せて、入場チケット「パーティ・パス」チケット販売スケジュールも明らかになった。
【画像】豪華！ 去年の「NO LIMIT！ カウントダウン 2025」のキービジュアル
■内容は未発表
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのカウントダウンイベントは、パークで人気だったショーなどを一気に堪能できるショーなどが開催される、ファンにとっては溜まらない年越しイベント。
昨年は、「クロミ・ライブ」や、「ワンピース・プレミアショー」「NO LIMIT！ サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」「ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ」など夏やハロウィーンの人気コンテンツをまとめて楽しめるスペシャル・ショーが行われたほか、年越しの瞬間には約4000発の超豪華花火が打ち上がった。
今年の内容はまだベールに包まれたままだが、12月31日（水）の19時00分から2026年1月1日（木）の21時00分まで開催されることが決定。
入場チケット「パーティ・パス」は、各所で抽選販売、先行販売を実施し、11月17日（月）から一般販売がスタート。なお、年間パス（グランロイヤル）限定先行販売を実施するが、利用するには9月25日（木）までにユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤルの購入が必要となる。
「NO LIMIT！ カウントダウン 2026」に関するイベント内容や各種チケットの詳細は、9月24日（水）に公式ウェブサイトで発表される。
チケット販売スケジジュールは下記の通り
・年間パス（グランロイヤル）限定先行販売
販売期間：10月7日（火）12時00分〜10月9日（木）23時59分
販売窓口：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式ウェブサイト
・一次抽選
【応募期間】
10月10日（金）12時00分〜10月13日（月）23時59分
販売窓口：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式ウェブサイト
【当選発表】
10月23日（木）12時00分
【購入期間】
10月23日（木）12時00分〜10月26日（日）23時59分
・二次抽選
【応募期間】
10月24日（金）12時00分〜10月27日（月）23時59分
販売窓口：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式ウェブサイト
【当選発表】
11月5日（水）12時00分
【購入期間】
11月5日（水）12時00分〜11月8日（土）23時59分
・ローソンチケットプレリクエスト先着先行販売
販売期間：11月6日（木）12時00分〜11月16日（日）22時00分
販売窓口：ローソンチケット（ウェブサイト）
・一般販売
販売期間：11月17日（月）12時00分〜
販売窓口：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式ウェブサイト、ローソンチケット（ウェブサイト）／店頭のLoppi、パートナーホテル（一部除く、宿泊者への販売のみ）
TM ＆ （C） Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
TM ＆ （C） 2025 Universal Studios． All rights reserved．
