『鬼滅の刃』×「ビックリマンチョコ」コラボ第5弾登場へ！ “無限城編”がテーマの描き起こしシールを封入
アニメ『鬼滅の刃』と「ビックリマンチョコ」シリーズによるコラボ商品第5弾「鬼滅の刃マンチョコ＜無限城編＞」が、10月21日（火）から、東日本先行（静岡含む）で発売される。
【写真】猗窩座＆サタンマリアのコラボ限定デザインも！ 描き起こしシール一部詳細
■シールは全24種
今回登場する「鬼滅の刃マンチョコ＜無限城編＞」は、公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』をテーマにした描き起こしシール全24種をランダムで1枚封入したエンターテインメント菓子。
竈門炭治郎や柱、上弦の鬼たちが、ビックリマンならではのタッチで表現されているシールには、童磨を前にし、怒りをあらわにする胡蝶しのぶなど作中の名シーンを使用したデザインや、猗窩座とサタンマリアが戦闘ポーズを構えるコラボならではのデザインなどが用意されている。
またパッケージは、竈門炭治郎＆冨岡義勇＆猗窩座をあしらったイラストと、胡蝶しのぶ＆童磨を描いた2種類を用意。“無限城編”の興奮と感動を思い出させる、ファンにはたまらない内容となっている。
【写真】猗窩座＆サタンマリアのコラボ限定デザインも！ 描き起こしシール一部詳細
■シールは全24種
今回登場する「鬼滅の刃マンチョコ＜無限城編＞」は、公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』をテーマにした描き起こしシール全24種をランダムで1枚封入したエンターテインメント菓子。
またパッケージは、竈門炭治郎＆冨岡義勇＆猗窩座をあしらったイラストと、胡蝶しのぶ＆童磨を描いた2種類を用意。“無限城編”の興奮と感動を思い出させる、ファンにはたまらない内容となっている。