¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬à¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯8·î¤ËÅìµþÂç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë°å»Õ¤ÈÅÅ·âº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆ£ËÜ¥¢¥Ê¡£ Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢½Ð±éÃæ¤Î¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×Æâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¥Þ¥ê¥Î¡×¤Î¥í¥±¤ÇË¬¤ì¤¿ÌÚ¹¹ÄÅ¡¦ÉÙÄÅ¥¨¥ê¥¢¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ¡¢ÉÙÄÅ¥¨¥ê¥¢¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¼!¡¡¥µ¥¦¥Ê¤äÀ¸¤Êª¥¿¥Ã¥Á¤äÄà¤êËÙ¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ä¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢Äà¤ì¤¿¤Æ¤Îµû¤Î»É¿È¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Þ¤Ç¡£¸ø»ä¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤È¶¦´¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤òÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËüÍüÇµ¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö¥¨¥Ü¥·¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹! ¤ª¹¬¤»¤Ë!¡×¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥é½Ð¤¹¤®ºá¡¡¤¤¤Ä¤â¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£