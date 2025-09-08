¡ÖÇúÈ¯Åª¤Ë¤¤¤¤¡×¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤Î¡Ö¥É¥é1¡×¤¬ÂçÊÑ¿È¤·¤¿¤ï¤±¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤¬½Å¤Í¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï
¡¡ÈôÌö¤Ø¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤¤¤Ä¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤ÇÆþ¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î±Ê°æÃÒ¹ÀÊÔÀ®°éÀ®ËÜÉôÄ¹·ó¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÉôÄ¹¡Ê50¡Ë¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢°¦ÃÎ¡¦ÍÀ¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç2023Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥¤¥Ò¥Í¡¦¥¤¥Ä¥¢ÆâÌî¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤Î21ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤â½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤¿1·³¤Î¶õµ¤¤äÌÜ¤Ë¤·¤¿·Ê¿§¤¬¡ÖÂçÊÑ¿È¡×¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦¹½À®¡áÀ¾¸ý·û°ì¡Ë
¡¡º£Ç¯5·îËö¤Ë¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¥¤¥Ò¥Í¤ò½é¤á¤Æ1·³¤Ë¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£5Æü´Ö¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤Î¸å¤«¤é¡¢¥¤¥Ò¥Í¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æü¡¹¤Î¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î29ÅðÎÝ¡Ê8Æü¸½ºß¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á·ë²Ì¡ÊÀ®ÀÓ¡Ë¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Äµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂåÁö¤Î¤ß¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤â¡¢¤¢¤½¤³¤Î¾ì¡Ê1·³¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥¤¥Ò¥Í¤Î°Õ¼±¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬¤É¤¦¤¤¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Îý½¬ÊýË¡¤ä¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ä¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯½é¤á¤ÆÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥Õ¥¡¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤ÎÂÖÅÙ¤ËÉ½¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ö¤â¤¦¡¢ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ò¥Í¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤Ë¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥à¤µ¤ó¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Î¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¡¢¼ÆÅÄ»â»ÒÅê¼ê¡Ê19¡Ë¡áÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â½Ð¿È¡á¤Ç¤¹¡£8·î¡Ê23Æü¡Ë¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢¤¦¤Á¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¡Ê2ÈÖ¼ê¤Ç3²óÅÓÃæ¡¢Èï°ÂÂÇ4¤Î1¼ºÅÀ¡Ë¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¥Ï¥à¤µ¤ó¤Î¾¡¤Á»î¹ç¤Ç¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡¢»È¤¦¾ìÌÌ¤È¤«ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤Ã¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¤È¤¦¤¬Éé¤±¤è¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤¯¤«¤é¤È¡£¤¤¤¯¤éÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¹â¹»¤ò½Ð¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î1Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢È¾Ã¼¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÅ·²¦»³¤Ç¤·¤¿¤·¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¼ÆÅÄÁª¼ê¤Ï¤¤¤¤Áª¼ê¤ä¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºò½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡Ê2ÅÙÌÜ¤Î1°ÌÆþ»¥¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤È¶¥¹ç¤·¡Ë2Ê¬¤Î1¤Î³ÎÎ¨¤Ç¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¦¤Á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤À¾å¡Ê1·³¡Ë¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Á¤ó¤ÈÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤Ç·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï¥Ï¥à¤µ¤ó¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦1·³¤ÎÂçÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ¼±¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë¡£7·î¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÁ°¡Ê9·î¡Ë¤â¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ï¥à¤µ¤ó¤Î°éÀ®¥×¥é¥ó¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÆÅÄÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ò¥Í¤Ï3Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¼ÆÅÄÁª¼ê¤Ï1Ç¯ÌÜ¡£Ç¯¿ô¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¡¢ÆÃÄ§¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é°éÀ®¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÆÅÄÁª¼ê¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÂÇ¤ÄÊý¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤Á¤âÅêÂÇ¤Î¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£