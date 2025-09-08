¡ÖÉ¹¤ÎÈù¾Ð¡×67ºÐ½÷Í¥à¿å¾åá¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö±Ê±ó¤Î½÷¿À¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¿ò¹â!!! ¡×
¿åÃå¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë
¡¡±Ç²è¡ÖÉ¹¤ÎÈù¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÇÍÌ¾¤Ê½÷Í¥¡¢¥·¥ã¥í¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó(67)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖLA¤Î¿å¾å¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÆü¤ò¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿å¾å¤Ç¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¿åÃå¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉ¹¤ÎÈù¾Ð¡×¤Ï1992Ç¯¸ø³«¤Î¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼±Ç²è¤Ç¡¢Á´À¤³¦¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö±Ê±ó¤Î½÷¿À¥·¥ã¥í¥ó¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥Ã¥°!!!¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¿ò¹â!!! ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£