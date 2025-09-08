県議会が8日に開会し、総額約11億7000万円の一般会計補正予算案などの議案が提出されました。

大石知事の政治資金に関する疑惑を巡り、県議会の3つの会派が提出した「百条委員会」の設置を求める動議については、最終日に上程することを申し合わせました。

県が提出したのは、総額約11億7000万円の一般会計補正予算案など、15の議案です。

補正予算案には、かんきつ類などに寄生する「ミカンコミバエの防虫費」や、東京・日本橋にある「県のアンテナショップのリニューアル費」などが盛り込まれています

大石知事は県政の重要事項のうち、再来年に期限を迎える「有人国境離島法」の延長に向けて、意欲を示しました。

（大石知事）

「私が先頭に立って、関係皆様方と一丸となった要望活動を実施するなど、支援策の充実強化を伴う所要の法改正が確実に行われるよう、国に対して強く働きかけていく」

県議会の会期は来月6日までの29日間で、今月16日からは一般質問が行われます。

また 本会議終了後の議会運営委員会では、大石知事の政治資金に関する疑惑を巡り、3つの会派が提出した「百条委員会」の設置を求める動議の取扱いを協議。

最終日の本会議に上程し、採決することを申し合わせました。