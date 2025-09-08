“みさえ”麻生久美子、8歳息子がゲットした“まさおくん”を手にご機嫌ショット「まるメガネ似合う」「かわいいです麻生さん」
俳優・麻生久美子（47）のマネージャーが運営するSNSが6日に更新され、麻生が映画『クレヨンしんちゃん』の最新作を観覧したことを、写真を添えて報告した。
【写真】「まるメガネ似合う」息子がゲットした“まさおくん”を手にご機嫌の麻生久美子
投稿では「#映画クレヨンしんちゃん #灼熱のカスカベダンサーズ とっても面白かったそうです みさえさんキュートでした 歌も良かったです」「息子くんがクレーンゲームで、【まさおくん】をゲットしたそうです」とつづり、「まさおくん」のマスコットを手に笑顔の麻生の写真が公開された。
この投稿にファンからは「まるメガネ似合う」「かわいいです麻生さん」「久美子ちゃん綺麗過ぎるって」「あそーさん演じる実写版のみさえも最高です 丸メガネあそーさん可愛いい似合ってる」「うわあああああメガネっ子ちゃんだあああああかわいいいいい」などのコメントが寄せられている。
麻生は2007年12月、スタイリストの伊賀大介氏と結婚。12年5月に第1子長女（13）、16年11月に第2子長男（8）を出産した。また今春から、テレビアニメ『クレヨンしんちゃん』が「やかんの麦茶 from 爽健美茶」とタッグを組んだ、同作初となる実写化ショートムービー『もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！』に、高橋文哉（24）扮する野原しんのすけの母・みさえ役で登場している。
