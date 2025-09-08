『吉本新喜劇座員総選挙2025』投票総数“109万票”突破 5人が初ランクイン【最終順位・投票数一覧】
『吉本新喜劇座員総選挙2025』の開票イベントが5日、大阪・なんばグランド花月（NGK）で行われ、結果が発表された。投票総数は過去最大となる109万7124票となった。
【写真】『吉本新喜劇座員総選挙2025』で1位に輝いた山田花子
これまで吉本興業が提供するコミュニティーサイト「FANY」での投票だったが、今年は「LINE」を使った投票方法を採用した。
そして、昨年3連覇を果たしたアキは殿堂入りとなり、今回は不参加。立候補した93人の中、11万2602票を得て山田花子が1位に輝いた。初ランクインは5人だった。
上位25人に、ランク外座員による世代別じゃんけん大会で勝った5人、そして殿堂入りのアキを加えた31人が、10月31日に開催される『吉本新喜劇まつり2025〜選ばれし30＋1の座員たち〜』に出演する。
■『吉本新喜劇座員総選挙2025』最終順位＆得票数＆過去の順位（2022年→23年→24年）
1位 山田花子 112,602票（7位→4位→3位）
2位 島田珠代 77,777票（6位→5位→4位）
3位 すっちー 70,330票（3位→3位→2位）
4位 酒井藍 59,840票（8位→7位→5位）
5位 清水けんじ 51,039票（26位→9位→6位）
6位 五十嵐サキ 49,125票（12位→11位→10位）
7位 小寺真理 45,039票（5位→10位→7位）
8位 間寛平 38,678票（9位→12位→11位）
9位 千葉公平 35,985票（10位→2位→9位）
10位 吉田裕 28,803票（16位→8位→8位）
11位 森田まりこ 28,624票（21位→17位→19位）
12位 佐藤太一郎 22,235票（ランク外→20位→12位）
13位 レイチェル 21,644票（ランク外→18位→16位）
14位 西川忠志 20,563票（ランク外→22位→26位）
15位 小林ゆう 19,586票（ランク外→ランク外→17位）
16位 咲方響 18,292票（ランク外→ランク外→21位）
17位 谷川友梨 16,639票（28位→23位→18位）
18位 松浦真也 15,934票（30位→25位→ランク外）
19位 安尾信乃助 15,646票（24位→24位→ランク外）
20位 岡田直子 15,342票（初ランクイン）
21位 信濃岳夫 14,167票（初ランクイン）
22位 諸見里大介 14,114票（初ランクイン）
23位 安井政史 13,974票（初ランクイン）
24位 ケン 13,431票（初ランクイン）
25位 高井俊彦 13,176票（ランク外→16位→29位）
■世代別じゃんけん大会 結果
金の卵 野呂桃花
20代 生瀬行人
30代 新井崇史
40代 もじゃ吉田
50代以上 はじめ
