　『吉本新喜劇座員総選挙2025』の開票イベントが5日、大阪・なんばグランド花月（NGK）で行われ、結果が発表された。投票総数は過去最大となる109万7124票となった。

【写真】『吉本新喜劇座員総選挙2025』で1位に輝いた山田花子

　これまで吉本興業が提供するコミュニティーサイト「FANY」での投票だったが、今年は「LINE」を使った投票方法を採用した。

　そして、昨年3連覇を果たしたアキは殿堂入りとなり、今回は不参加。立候補した93人の中、11万2602票を得て山田花子が1位に輝いた。初ランクインは5人だった。

　上位25人に、ランク外座員による世代別じゃんけん大会で勝った5人、そして殿堂入りのアキを加えた31人が、10月31日に開催される『吉本新喜劇まつり2025〜選ばれし30＋1の座員たち〜』に出演する。

■『吉本新喜劇座員総選挙2025』最終順位＆得票数＆過去の順位（2022年→23年→24年）
1位　山田花子　112,602票（7位→4位→3位）
2位　島田珠代　77,777票（6位→5位→4位）
3位　すっちー　70,330票（3位→3位→2位）
4位　酒井藍　59,840票（8位→7位→5位）
5位　清水けんじ　51,039票（26位→9位→6位）
6位　五十嵐サキ　49,125票（12位→11位→10位）
7位　小寺真理　45,039票（5位→10位→7位）
8位　間寛平　38,678票（9位→12位→11位）
9位　千葉公平　35,985票（10位→2位→9位）
10位　吉田裕　28,803票（16位→8位→8位）
11位　森田まりこ　28,624票（21位→17位→19位）
12位　佐藤太一郎　22,235票（ランク外→20位→12位）
13位　レイチェル　21,644票（ランク外→18位→16位）
14位　西川忠志　20,563票（ランク外→22位→26位）
15位　小林ゆう　19,586票（ランク外→ランク外→17位）
16位　咲方響　18,292票（ランク外→ランク外→21位）
17位　谷川友梨　16,639票（28位→23位→18位）
18位　松浦真也　15,934票（30位→25位→ランク外）
19位　安尾信乃助　15,646票（24位→24位→ランク外）
20位　岡田直子　15,342票（初ランクイン）
21位　信濃岳夫　14,167票（初ランクイン）
22位　諸見里大介　14,114票（初ランクイン）
23位　安井政史　13,974票（初ランクイン）
24位　ケン　13,431票（初ランクイン）
25位　高井俊彦　13,176票（ランク外→16位→29位）

■世代別じゃんけん大会　結果
金の卵　野呂桃花
20代　生瀬行人
30代　新井崇史
40代　もじゃ吉田
50代以上　はじめ