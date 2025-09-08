ヒロミ、愛車の“断捨離”を宣言 日産『スカイラインGT-R』、VW『タイプ3 ファストバック』、ホンダ『CB』など“激レア車”大放出
タレントのヒロミ（60）が、8日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の愛車である、車やバイクの断捨離を宣言した。
【動画】日産『スカイラインGT-R』、VW『タイプ3 ファストバック』、ホンダ『CB』など"激レア車"ばかり…ヒロミ、愛車"断捨離"宣言の一部始終
ヒロミは動画冒頭、「時間が空くと“何らかの作業”をしていることが多い」といい、「そんな状況で、オートバイ、車になかなか乗れない。そんななかで、『この先乗るのか？持ちすぎじゃねーか？今さら』ということで今回、大断捨離シリーズで、ほぼほぼの車、バイクを1回断捨離してみようと（思った）」とこの企画の趣旨を説明した。
ガレージで撮影しているヒロミの後ろには、1965年式シボレー『マリブ』、フォルクスワーゲン『タイプ3 ファストバック』、日産『スカイラインGT-R』（R32）が見え、このほかにもトヨタ『FJクルーザー』、テスラ『モデル3』、スズキ『ジムニー』などを所持。ヒロミは、「とにかく、時間がない！乗るにしても、いじるにしても」と苦しい胸の内を明かした。
さらにヒロミは、50歳のころに1回断捨離していたといい、ホンダ『CB750』以外の10台くらいのバイク、日産『スカイライン』（ケンメリ、ハコスカ）などの車を断捨離したことを告白。10年経て、「60歳の懲りもせずにこんなことになってる」と現状を伝えた。
ヒロミは今回の断捨離について、「バイクは『CB』と『Z1』、1台残すか2台残すか、あとは全部1度リセットして断捨離しようかなと思っています。じゃないとかわいそうだから、バイクも車も。ここにずっと置かれて、気づくと車検。なかなか乗り歩けないっていうのが、車もバイクもかわいそうだから」「よく考えたら、僕、作っている時の方が好きなんですよね」と自身の考えを伝えた。
さらにヒロミは、車バイク1台1台にオリジナルのプレートを作っていたといい、それを付けて、ヒロミが手を加えたということをわかるようにして手放す予定だと話した。
その後、現在の“在庫”車両を紹介。「“愛のある人”に大事に乗ってほしい」と希望を伝えた。
