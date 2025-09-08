サッカー元日本代表MFの本田圭佑（39）が8日までに更新された元サッカー日本代表の鈴木啓太氏のYouTubeチャンネルにゲスト出演。自分自身にプレッシャーをかける理由を明かした。

今回の動画では10年ワールドカップ南アフリカ大会後から14年ワールドカップブラジル大会までのキャリアを振り返った。

13年12月にイタリア・ACミランに移籍した。背番号は「10」を選択した。「ミラン側から『何番がいい？』と聞かれたので、『何番が空いてるの？』と聞いたらいろんな番号が出てきた中で、10番が出てきたので『じゃあ10番で』と言いました」とイタリアトップチームで10番を付けた舞台裏を明かした。

「自分にとっても10番は重たい番号だからこそ選んだ。空いていて良かった」と回想した。

聞き手の鈴木氏から「自分にプレッシャーをかけるのは好きですか？」と質問。本田は「できるだけプレッシャーを感じていたい。プレッシャーがないと本気になれない」と即答し、自分自身にプレッシャーをかける理由だと明かした。

現代社会だと大きなことを発言すると、他人や周りから笑われたりすることもあるが、本田は「本当に日本のダメなところ」とバッサリ言い切った。

「笑ったりする人たちが、あまりにも多いと日本からリーダーみたいな人が出づらいと思う。これは社会的問題だと思う。スポーツに限らず、何かチャレンジしたり、上を目指そうとする人を引きずり落としたり、挑戦させないような風潮、社会、文化は本当に日本全体が変わらないといけない。社会としてみんな考えるべき問題」と持論を展開した。