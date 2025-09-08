サッカー元日本代表MFの本田圭佑（39）が8日までに更新された元サッカー日本代表の鈴木啓太氏のYouTubeチャンネルにゲスト出演。世界を驚かせた10年W杯南アフリカ大会・デンマーク戦のフリーキックを振り返った。

今回の動画では10年ワールドカップ南アフリカ大会をテーマにトークを展開した。本田は全試合スタメン出場を果たした。

グループリーグ突破が懸かった1次リーグ最終戦のデンマーク戦。前半17分に右サイドライン付近でフリーキックを獲得。ゴールまで約30メートル。直接シュートを狙うには難しいポジションだったが、キッカーの本田は左足を振り抜いて無回転シュートでゴールを奪った。このフリーキックは世界に衝撃を与える1発だった。試合は3―1で勝利し、グループリーグ突破を決めた。

本田は「間違いなく自信があった」とひと言から振り返り始めた。「クロスを上げていいポジションだったけど、すぐに（シュートを狙うと）決めて、これは狙えると思った」と説明した。

そして会場の標高も高かったため、ボールも伸びやすいコンディションだったという。「絶対に利用できると思っていた。案の定伸びてくれた。あれは標高が高くなかったら間違いなく入ってなかった」と世界を驚かせたゴールを回想した。