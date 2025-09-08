阪神のジョン・デュプランティエ投手（31）が2年ぶりのリーグ優勝に際し、合同インタビューに応じた。来日1年目の今季は2度の完封勝利を含む6勝（9月8日現在）をマーク。異国の地でのプレーに不安や怖さを覚えながらも、リーグ優勝で全てが報われたと喜んだ。

――来日1年目でのリーグ優勝

「こういうチャンスもらえたことに感謝している。海を渡って、遠くから来て、知らない地でプレーすることは正直に言うと怖さもあったし不安もある中でいろんな人を知ることができて、いろんな人たちとプレーすることができたというのは本当に自分の財産にもなる。外国人選手で言うと、ネルソンだったり、ハートウィグ、ヘルナンデス、ビーズリーだったり、他の選手たちも一緒ですけど、やっぱり同じ不安を持って、不安や怖さを持ってきて、みんなの中でやれたっていうのは、僕たちにとっても凄く大きな経験になったんじゃないかなって思う。もし、もう1度同じ経験をするか同じ選択をするかと言われたら、自信を持って同じ選択をすると言える」

――自身のシーズンの活躍については

「自分の役割、仕事はできたと思う。マウンドに立って、役割を任された時にその大半の部分、自分がやるべきこと、チームの勝利に貢献するということはできたんじゃないかな。その中で完璧ではない部分だったりとか改善すべき部分というのもあったが、シーズンを通してしっかり考えて次の登板につなげて改善していく。そこがシーズンを通している中で一番のところだと思うので、それが自分の中でできたというところはプラスなんじゃないかな。自分がやらなければいけないことはしっかり完遂できたと思うので全体的な結果を見た時、自分の結果に満足している」

――日本に来て、一番しんどかったことは

「やっぱり時間の違い、時差っていうところは大きかったかなって。当たり前に捉えていたが、あちらにいる時は同じ時間帯で生活しているので、家族と電話したりとか、友達と電話する時っていうのは、彼らも起きてる時間だったり活動してる時間。いざこっちに来てみて、例えば午後6時試合開始で、その2時間前に基本家族とは電話してるが、それが午後4時ってなると、あっちの時間で言うと午前1時30分、真夜中になってしまう。家族だけじゃなくて友達だったりとかもやっぱりできなくなる。今まで当たり前だった関係性、連絡を取り合うことができた関係性っていうのが、時差の影響でなかなか連絡が取れなくなる。それが日本に来て起こるまで、全くそのことを実感できていなかった。そこは自分の中でもすごい興味深いなというか。日中に連絡することができない、やっぱりいろんな関係性が自分の中にあったんだなっていうところを気づけたことは興味深かった。もちろん苦しかったところもあるけど、そこは気づきかなと思う。あとは、ハグが少ないこと。こちらの人たちはあんまりハグしないし、家族や友達とも離れているので、基本、家族、親戚と一緒にいる時は日本に来てくれて、一緒にいる時はハグすることはできるけど、ちょっとハグが少ないことに寂しさを覚える」