ボートレース江戸川の「ヴィーナスシリーズ・Yes！銀座高須クリニック杯」は8日、第12Rで優勝戦が行われ、渡辺優美（32＝福岡）がインから逃げて江戸川は初優出V。通算19、今年4回目の優勝で女子賞金ランク4位に浮上した。3コース外マイから、2Mで浜田と中田、倉持をさばいた長嶋が2着。中田の追い上げをしのいだ浜田が3着を確保した。

トップスタートの倉持が4カドから攻めたが、長嶋がこれをガード。渡辺は自らの進路だけを見て、冷静に先マイを決めた。24場で唯一、優出がなかった江戸川で「100％攻略したい。女子戦は全部獲るつもり。強さを求めていきます」と準優後に宣言した通り、一度も先頭を譲らずVゴールを駆け抜けた。

年末のクイーンズクライマックス、来春のクラシックも視界に入るが「今年はとにかく、福岡のチャレンジC（G2レディースチャレンジC）を盛り上げたいと思っています」と地元愛を叫ぶ。「今夏は戸田、住之江、江戸川と難水面を攻略できた。トレーニングも続けているけど、レバー操作も向上している」。福岡も“うねり”が名物の難水面の一つ。ひと夏を越えて、成長した姿を地元で披露する。