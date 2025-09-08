¤Ê¤Ç¤·¤³´ÆÆÄ¤¬¿®Ç°¤òÅÁ¼ø¡¡¥×¥í»ØÆ³¼ÔÍÜÀ®¤Ç¹ÖµÁ
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤¬8Æü¡¢ÀéÍÕ»ÔÆâ¤ÇÆüËÜ¶¨²ñ¤Î¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥³¡¼¥ÁÍÜÀ®¹Ö½¬²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¤µ¤ó¤é¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ¹ÖµÁ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤ò½ü¤¤¤ÆÈó¸ø³«¤À¤Ã¤¿¹ÖµÁ¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¿Í¤ä¼«Ê¬¤ò·¿¤Ë¤Ï¤á¤º²ò¤Êü¤Æ¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¸Â³¦¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î¿®Ç°¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÂåÉ½¤Î¼¡Àï¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë10·î¤Î²¤½£±óÀ¬¡£2Ç¯¸å¤Î½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤ò·ó¤Í¤ë½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¡¦¥«¥Ã¥×¡ÊÍèÇ¯3·î¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¡ÖÁª¼ê¤¬´·¤ì¿Æ¤·¤ß¡¢°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀï½Ñ¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£