ReoNa¡¢¿·¶Ê¡ÖÀ¸Ì¿´¹Áõ¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡Ú±ëßþ½ìÌÀ/RISE FROM EMBER¡Û¡ÙºÇ½ªÏÃ¤Ë¤Æ²»¸»½é²ò¶Ø¡ª

2025Ç¯7·î¤«¤éTOKYO MXÂ¾¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡Ú±ëßþ½ìÌÀ/RISE FROM EMBER¡Û¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ11ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖEnd of Days¡×¤ò8·î6Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡¢ÀäË¾·Ï¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼ReoNa¡£
9·î5Æü(¶â)ÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡Ú±ëßþ½ìÌÀ/RISE FROM EMBER¡Û¡ÙºÇ½ªÏÃED¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖÀ¸Ì¿´¹Áõ¡×¤¬¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤È¤·¤Æ¥¢¥Ë¥áºÇ½ªÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Á²»¸»¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢2025Ç¯9·î6Æü(ÅÚ)0»þ¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
ReoNa¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡ÙÃæ¹ñÈÇ1¼þÇ¯µÇ°¼çÂê²Î¡ÖUntitled world¡×¤ä¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¡Ø¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä óÕÌÀÁ°ÁÕ¡ÊPrelude to Dawn¡Ë¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖAlive¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡Ø¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä Åß±£µ¢Ï©¡ÊPerish in Frost¡Ë¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖR.I.P.¡×¤òÃ´Åö¡£
¤½¤ÎReoNa¤¬ºÆ¤ÓËÂ¤°¡È¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡É¡£¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¡ÖÀ¸Ì¿´¹Áõ¡×¤ò¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÖÀ¸Ì¿´¹Áõ¡×¤ÏÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡£³Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¿·¶Ê¡ØÀ¸Ì¿´¹Áõ¡Ù¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¤â¤ì¤Ê¤¯¡ÚÀ¸Ì¿´¹Áõ ÂÔ¼õ²èÁü¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
À¸Ì¿´¹Áõ¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡Ú±ëßþ½ìÌÀ/RISE FROM EMBER¡Û¡ÙºÇ½ªÏÃED¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
ºî»ì¡§»±Â¼¥È¡¼¥¿¡ÊLIVE LAB.¡Ë
ºî¶Ê¡§»±Â¼¥È¡¼¥¿¡ÊLIVE LAB.¡Ë
ÊÔ¶Ê¡§µÜÌî¹¬»Ò¡ÊSHANGRI-LA INC.¡Ë
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û
2025/9/6 (ÅÚ)0:00¡Á2025/9/12(¶â)23:59¤Þ¤Ç
¡ÚÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
À¸Ì¿´¹Áõ ÂÔ¼õ²èÁü
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
➀³Æ¼ï¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡ØÀ¸Ì¿´¹Áõ¡Ù¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
ÇÛ¿®URL¡§https://reona.lnk.to/Seimeikanso
¢¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¹¤ë
£²¼µ¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È²èÁü¡¦É¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.sonymusic.co.jp/event/105077
Ãí°Õ»ö¹à
¡¦iTunes¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ¤Î¥¹¥¯¥·¥ç²èÁü¤òÅºÉÕ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Apple Music¤Î²èÌÌ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÅµ¤Ï±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤´Á÷ÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊç´°Î»¥á¡¼¥ë¤ÏÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÆÃÅµ¤¬¤ª¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¤Î¤Ï¡Ú10·î¾å½Ü¤³¤í¡Û¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÁª¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¡¢°ìÀÚ¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÃêÁªÊýË¡¤äÅöÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Åö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌ¿®Èñ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Î¤´ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÁª¤Î¸¢Íø¤òÂè»°¼Ô¤Ë¾ùÅÏ¤Þ¤¿¤Ï´¹¶â¡¦ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
ReoNa 3rd¥¢¥ë¥Ð¥à
¡ØHEART¡Ù
2025Ç¯10·î8ÆüÈ¯Çä
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VVCL-2756¡Á2757
²Á³Ê¡§¡ï8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VVCL-2758¡Á2759
²Á³Ê¡§¡ï4,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VVCL-2760
²Á³Ê¡§¡ï3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2025 ¡ÈHEART(¥Ï¡¼¥È)¡É
11/21¡Ê¶â¡Ë ¸ÍÅÄ»ÔÊ¸²½²ñ´Û¡Êºë¶Ì¡Ë OPEN 17:30 / START 18:30
11/24¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë ¥Õ¥§¥Ë¡¼¥Á¥§ºæ Âç¥Û¡¼¥ë¡ÊÂçºå¡Ë OPEN 17:00 / START 18:00
12/5¡Ê¶â¡Ë Ê¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¡ÊÊ¡²¬¡Ë OPEN 18:00 / START 19:00
12/20¡ÊÅÚ¡Ë ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë OPEN 17:00 / START 18:00
12/22¡Ê·î¡Ë ¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²¡ÊÅìµþ¡Ë OPEN 17:30 / START 18:30
12/27¡ÊÅÚ¡Ë °¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë¡Ê°¦ÃÎ¡Ë OPEN 17:00 / START 18:00
Á´ÀÊ»ØÄê¡¡¡ï8,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨6ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¼Ì¿¿:Ê¿Ìî¥¿¥«¥·
