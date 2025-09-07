2025年10月TV放送TVアニメ『無限ガチャ』ED主題歌がNowlu『シロガラス』に決定&アーティストコメントも到着！メインキャスト5名による放送直前特番の配信も決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

本日実施した「『無限ガチャ』第1話〜第3話先行上映会＆キャストトークショー」にてED主題歌がNowluによる『シロガラス』になることが発表された。

楽曲は2025年10月10日(金)24時からデジタルリリースを予定。さらにNowlu本人からのコメントも到着した。

また10月3日(金)の放送に先駆けて、メインキャスト5名が出演する「『無限ガチャ』放送直前特番」の配信が決定！2025年9月28日(日)20時からYouTube「isekai channel」にてプレミア公開予定です。放送前にTVアニメの内容を予習できる配信となっているので是非チェックしてほしい。

＜Nowluコメント＞



今回EDを担当させていただくことになりました。Nowluです。

この作品から感じ取った”光と影や白と黒”というところを軸に書き進めていきました。

強い意思のある、逞しくも美しいだけどダークな香りも時折漂うような

ダンサブルな楽曲に仕上がったのではないかなと思います。

タイトルに込められた意味がどう作品とリンクするのかも楽しんでいただきたいですしシロガラスが飛び立つ姿をイメージした歌い方もこだわりを持って挑んでいますので見つけて貰えましたら幸いです。

この素敵な作品を通して、まだ見ぬ皆様と出逢えることを楽しみにしております。

●楽曲情報10月10日(金)24時Digitalリリース「シロガラス」Nowlu作詞：Nowlu 作曲・編曲：クレハリュウイチ

●配信情報

『無限ガチャ』放送直前特番

配信日時：2025年9月28日(日) 20時〜

配信プラットフォーム：YouTube「isekai channel＠バンダイナムコフィルムワークス」

https://www.youtube.com/channel/UCeagNi3-wLiok3MWPIHAScw

出演者：玉城仁菜(ライト役)、長谷川育美(メイ役)、菱川花菜(ナズナ役)、井澤詩織(アオユキ役)、真野あゆみ(エリー役)、たいち(MC) ※敬称略

※配信日時・出演者は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

●作品情報

『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』

TVアニメ2025年10月よりTOKYO MX、MBS、BS11ほかにて放送開始！

放送情報

TOKYO MX：10月3日より 毎週金曜 23:30〜

MBS：10月3日より 毎週金曜 26:23〜

CBC：10月3日より 毎週金曜 26:23〜

BS11：10月5日より 毎週日曜 23:30〜

AT-X：2025年10月4日より 毎週土曜23:30〜

毎週火曜 29:30〜 ※リピート

毎週土曜 8:30〜 ※リピート

先行配信情報

配信サービス：dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題

配信開始日：2025年10月3日より 毎週金曜24:00〜

※配信日時は予告なく変更となる可能性がございます。詳しくは各配信サービスをご確認ください。

＜イントロダクション＞

かつて女神が創りし９つの種族。その中でもっとも弱く、嘲笑される存在──人種（ヒューマン）。

人種（ヒューマン）の少年・ライトは幸運にも９つの種族で編成されたパーティー『種族の集い』に迎えられ、幸せなひと時を過ごしていた。

しかし、それは儚い幻想だった。

彼を待っていたのは、世界最大最悪のダンジョン『奈落』での裏切り。

奈落の底で生き延びたライトは、そこで己の恩恵（ギフト）『無限ガチャ』の真の力を知る。

絶望の果てから這い上がり、ライトが築くのは最強の王国。

唯一無二の恩恵（ギフト）『無限ガチャ』を手に、世界を揺るがす復讐劇が幕を開ける!!

【スタッフ】

原作：明鏡シスイ（HJノベルス/ホビージャパン）

キャラクター原案：tef

監督：桜美かつし

シリーズ構成･脚本：大野木 寛

キャラクターデザイン：鈴木幸江

美術監督：芦野由紀子（スタジオちゅーりっぷ）

色彩設計：安藤智美

撮影監督：福世晋吾

編集：仙土真希（REAL-T）

音響監督：岩浪美和

音響効果：小山恭正

音楽：高橋 諒

音楽制作：ランティス

コミカライズ：大前貴史（講談社「マガジンポケット」連載）

アニメーション制作：J.C.STAFF

【キャスト】

ライト：玉城仁菜

メイ：長谷川育美

ナズナ：菱川花菜

アオユキ：井澤詩織

エリー：真野あゆみ

ネムム：夏吉ゆうこ／ゴールド：宮本克哉

(c) 明鏡シスイ・ホビージャパン／無限ガチャ製作委員会

関連リンク

『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』公式サイト

https://mugengacha.com