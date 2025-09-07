伊波杏樹、1st Album『Fiesta』アナログレコード＆Live Blu-ray「An seule étoile 〜autre coeur〜」12月24日同時リリース決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

声優、俳優、アーティストなど、幅広く活動する伊波杏樹。

その表現力を武器にバラエティに富んだ楽曲を収録した1st Album「Fiesta」の12inch(LP)アナログレコードでのリリースが決定した。

Album全12曲よりアナログ用の曲順で10曲をセレクト、リマスタリングを施し、カラーヴァイナル仕様での発売となる。

あわせて、バンド編成でカバー曲を中心に行われた昨年のクリスマス・ライブが、今年のクリスマス・イヴにリリース決定！自身の曲も含め、様々なカバー曲を表現力豊かに歌う姿を注目してほしい映像作品に仕上がっている。

＜伊波杏樹 コメント＞

伊波杏樹としてアーティストデビューして2年が経ち、この度、3年目にして初となる

アナログレコード盤がリリースされます！！

お話を頂いた時は、全く想像していなかったのでとても驚きましたが

この1st ALBUMは、私の歌声や言葉、紡ぐ音楽に出逢っていない、

まだ見ぬ場所へも胸を張って飛び出していける強いエネルギー溢れる一枚となっています！

アナログレコード盤になって世界観がどんな広がりをみせるのか…。

是非 お手元で体感してみてください！

●リリース情報『Fiesta』12月24日発売

【完全生産限定盤】

品番：MHJL-476

価格：￥5,500（税込）

＜Side-A＞

01.よろこびのうた

02.Ready Fighter!!

03.Killer Bee

04.Letter

05.Crack

＜Side-B＞

01.NPNL - PAINFUL REMIX -

02.Fang of Destiny

03.STAND UP MONSTER

04.Discover - Fiesta ver. -

05.生きていりゃ。

Live Blu-ray

「An seule étoile 〜autre coeur〜」

12月24日発売

価格：￥7,150（税込）

※収録曲は後日発表（全12曲収録予定）

販売サイト一覧：

https://www.sma.co.jp/s/sma/music/autre_coeur

上記2タイトルご購入の方に、W購入スペシャルプレゼントも決定！

「直筆サイン入りB2告知ポスター」（5名様）

※商品に応募券、応募はがき封入

関連リンク

伊波杏樹オフィシャルサイト

https://anjuinami.com/