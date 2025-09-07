Á°Åç°¡Èþ¡¢2nd Single¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ë ·¯¤Î¤È¤Ê¤ê¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥¢¥Ë¥á¡¦¥²¡¼¥à¡¦ÉñÂæ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢º£Ç¯11·î¤Ë¤Ï2nd¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÁ°Åç°¡Èþ¡£11·î12Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë2nd Single¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ë ·¯¤Î¤È¤Ê¤ê¡×¤è¤ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
É½Âê¶Ê¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ë ·¯¤Î¤È¤Ê¤ê¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·îÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀèÇÚ¡£¡Ù¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¡£Á°ºî¡ÖWish for you¡×¤ËÂ³¤¯2ºîÏ¢Â³¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Êµ¤»ý¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¿´²¹¤«¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤á¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤È¤¤¤¦¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Áõ¤¤¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤àÁ°Åç°¡Èþ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾þ¤êµ¤¤Ê¤¤¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡É¤ÎÈà½÷¤Î»Ñ¤Ï¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¹¬¤»¤ä°¦¤ª¤·¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê»¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ë¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤Ï¡¢ÊÔ¤ßÊª¤¬¾å¼ê¤¯½ÐÍè¤º¤ËÀÖ¤¤ÌÓ»å¤ËÍí¤Þ¤ë¡¢°¦¤é¤·¤¯ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÁ°Åç¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ËÆþ¤ëÊ£À½¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ë ·¯¤Î¤È¤Ê¤ê¡×¤Î²Î»ì¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¡¿Í¤´¤È¤Ë°ã¤¦¤Î¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ°ìÍ÷²èÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¤ß¤Ä¤±¡¢ÁáÂ®Í½Ìó¤·¤è¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î24Æü¤Ë¤Ï¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤Ë¤Æ2nd¥é¥¤¥Ö¡ÖÁ°Åç°¡Èþ LIVE 2025 Blooming NOTE¡×¤ò³«ºÅ¡£¸½ºßFC²ñ°÷Àè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÃêÁª¼õÉÕÃæ¤È¤Î¤³¤È¡£¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯¡¢À¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Èþ¤·¤¯²Öºé¤¯¤è¤¦¤ÊÁ°Åç°¡Èþ¤Î¿·¤·¤¤Êª¸ì¤ò¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë²ñ¾ì¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
Á°Åç°¡Èþ 2nd Single
¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ë ·¯¤Î¤È¤Ê¤ê¡×
11·î12ÆüÈ¯Çä
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://ami-maeshima.lnk.to/2ndSG_bukiyou
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊMAXI¡ÜBlu-ray¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§KICM-92169
²Á³Ê¡§¡ï2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊMAXI only¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§KICM-2169
²Á³Ê¡§¡ï1,540¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä ¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ë ·¯¤Î¤È¤Ê¤ê¡×
ºî»ì¡§Æ£ÎÓÀ»»Ò¡¡ºî¶Ê¡§YOSHIHIRO (KEYTONE) ÊÔ¶Ê¡§YOSHIHIRO (KEYTONE)
¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀèÇÚ¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
Â¾Off vocal ´Þ¤àÁ´6¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¡ãBlu-ray¡ä
¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ë ·¯¤Î¤È¤Ê¤ê¡×Music Video Â¾Í½Äê
ÉõÆþÆÃÅµ¡§ ¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
¥é¥ó¥À¥à¥È¥ì¥«3ËçÆþ¤ê(Á´5¼ï)
Ë¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¡¦Amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¢¨¤´¹ØÆþ·ÁÂÖ¤´¤È¤Ë³¨ÊÁ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ü´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê56Ð¡Ë
ÄÌ¾ïÈ×¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¤Î¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É³¨ÊÁ¤ÏÆ±³¨ÊÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§
Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ü´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê56Ð¡Ë
ÄÌ¾ïÈ×¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¤Î¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É³¨ÊÁ¤ÏÆ±³¨ÊÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦TOWER RECORDS ¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦Neowing¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦Joshin¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢(Joshin web¥·¥ç¥Ã¥× ´Þ¤à)¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥¥ó¥¯¥êÆ²¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡Î¥Ð¥ó¥É¥ëÈ×¡Ï¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¥µ¥¤¥º¡§H150¡ßW65mm°ÊÆâ¡Ë
²Á³Ê¡§3,850±ß¡ÊÀÇÈ´3,500±ß¡Ë
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¥µ¥¤¥º¡§H120¡ßW70mm°ÊÆâ¡Ë
²Á³Ê¡§3,520±ß¡ÊÀÇÈ´3,200±ß¡Ë
¡¦¥¥ó¥¯¥êÆ²¡§¥Ó¥Ã¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¥µ¥¤¥ºH250mmÄøÅÙÍ½Äê¡Ë
²Á³Ê¡§5,500±ß¡ÊÀÇÈ´5,000±ß¡Ë
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ÖÁ°Åç°¡Èþ LIVE 2025 Blooming NOTE¡×
2025Ç¯11·î24Æü(·î¡¦µÙ)¡¡¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ
16:00³«¾ì¡¿17:00³«±é
ÀÊ¼ï¡¦ÎÁ¶â
SÀÊ¡ÊÆÃÅµÉÕ¤»ØÄêÀÊ¡Ë 12,500±ß(ÀÇ¹þ)
AÀÊ¡ÊÆÃÅµÉÕ¤»ØÄêÀÊ¡Ë 10,500±ß(ÀÇ¹þ)
AÀÊ¡Ê»ØÄêÀÊ¡Ë 8,800±ß(ÀÇ¹þ)
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥¥ç¡¼¥É¡¼²£ÉÍ 045-671-9911 ·î¡Á¶â11:00¡Á15:00¡Ê½ËÆü½ü¤¯¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î1st Single¡ÖWish for you¡×CD½é²óÀ½Â¤Ê¬¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡É¤è¤êºÇÂ®Àè¹Ô¿½¹þ¼õÉÕÃæ¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://maeshima-ami.net/contents/956568
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀèÇÚ¡Ù
TOKYO MX¡¦£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Ë¤Æ2025Ç¯10·îÊüÁ÷³«»Ï
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
Å´ÎØ °´¡§Lynn
µµÀî ÐÒ¡§ºäÅÄ¾¸ã
ËÙÅÄÈþ½ï¡§Á°Åç°¡Èþ
´Ñ³¤»ûÎ§¡§ºØ²ì¤ß¤Ä¤
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§¹©Æ£¥Þ¥³¥È¡Ê·ÇºÜ¡Ö¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¡×¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§¾®ÃÝ Êâ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§°æ¾åÈþ½ï
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÆÁÅÄ¸Ï¯
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®Ìî ¹¸¡¦¸åÆ£ Ë¾
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÆÁÅÄ¸Ï¯¡¦»³ÆâÎèÆà¡¦¿åÌîÍ§Èþ»Ò¡¦¾®Ìî¹¸
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹çÏ» ¹°(¥Þ¥«¥ê¥¢)
Èþ½ÑÀßÄê¡§¾®º´ÌîëÎ(¥¯¥ê¡¼¥×)¡¦»³ÃæÎ´(¥¯¥ê¡¼¥×)¡¦À¾¸¶½ÜºÈ(¥¯¥ê¡¼¥×)¡¦¤æ¡¼¤Ë¤Ã¤È(¥¯¥ê¡¼¥×)¡¦Åû°æÅµ»Ò(¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥¯¥¢)¡¦Àô´²
¿§ºÌÀß·×¡§ÅÏÉôÍ¦Êå
2D¥ï¡¼¥¯¥¹¡§À¾Â¼Å°Ìé¡¦È·Ìî¹â»Ì¡¦»ù¶ÌÍµÇ·(¥Ï¥ä¥Ö¥µ¥Õ¥£¥ë¥à)¡¦¥¿¥±¥µ¥¥ê¥Ä(¥Ï¥ä¥Ö¥µ¥Õ¥£¥ë¥à)
3DCG¡§»³ÅÄ æÆ(¥Þ¥«¥ê¥¢)¡¦Aaron ¡ÈThe Game¡É Pong(¥Þ¥«¥ê¥¢)
ÆÃ¼ì¸ú²Ì¡§ÂÀÅÄÎÉÇ·
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Â¼¾åÍ¥ºî
¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÊÔ½¸¡§ÅÏîµÀéÇÈ(¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«)
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸¡§qooop
²»¶Á´ÆÆÄ¡§È¬´¬Âç¼ù(¥¯¥é¥ó¥°¥¯¥é¥ó)
²»¶Á¸ú²Ì¡§º£Ìî¹¯Ç·
Ï¿²»Ä´À°¡§ÄÇÍÕ¤Ò¤«¤ë(¥¯¥é¥ó¥°¥¯¥é¥ó)
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
²»³Ú¡§Æ£ËÜ¥³¥¦¥¸ (Sus4 Inc.)
²»³ÚÀ©ºî¡§¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¿ÛË¬ Ë
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥¨¥ë
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
²ñ¼ÒÆâ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯åºÎï¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸·¤·¤¤ÉÝ¤¤¡£¥¥Ä¥¤¡£¡×¤ÎOL¤ÎÅ´ÎØ¡£
¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¶ì¼ê¤ÊÅ´ÎØ¤Ï¡¢º£Ç¯Æþ¼Ò¤·¤¿¿·Æþ¼Ò°÷µµÀî¤Î¶µ°é·¸¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¡£
µµÀî¤Î°Ù¤Ë¡¢¶µ°é·¸¤È¤·¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¿¶Éñ¤¦Å´ÎØ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡Ä¡ª
¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤ÊÇ¯¾å¾å»Ê¡ß¿·Æþ¼Ò°÷¡×¤Î¥É¥®¥Þ¥® working¡õlove¡©¥³¥á¥Ç¥£¡ª¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
©¹©Æ£¥Þ¥³¥È/SQUARE ENIX¡¦ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀèÇÚ¡£À½ºî°Ñ°÷²ñ
