9月なのに…ナガシマジャンボ海水プールは大賑わい！「夏の最後の思い出」 ｢すごく暑くて耐えられない｣ 三重･桑名市
9月に入っても異常な暑さが続いています。9月最初の週末の6日、ナガシマジャンボ海水プールは、大賑わいです。
【写真を見る】9月なのに…ナガシマジャンボ海水プールは大賑わい！「夏の最後の思い出」 ｢すごく暑くて耐えられない｣ 三重･桑名市
（訪れた人）
Q.プール気持ちいいですか？
「気持ちいい！」
「夏の最後の思い出だね」
この日の桑名市は最高気温34.1℃を観測。9月に入っても続く残暑…
（訪れた人）
「すごく暑いです。耐えられないです」
「暑い…暑いです」
暑さ対策は、プールの監視を行うスタッフにとっても大事なこと。去年からはパラソルの下で日差しを避けながらの監視です。
「メガアビス」には2時間待ち…
世界最大級のウォータースライダー、全長約140メートルの「メガアビス」！
（田中希宜記者）
「入場口にやってきました。ただいまの待ち時間は120分！」
（訪れた人）
「2時間ちょっと並んでいます」
「屋根があるので日当たりが遮られるので涼しいです」
熱中症対策のため、プールで楽しむにも水分補給は大事です。
（訪れた人）
「日陰をメインにして、待つときに考えて並んでいました」
Q.子どもが熱中症になるのは怖い？
「重症化したら大変なことになるので、水分を取ったり日陰で遊ぶように声をかけている」
ナガシマジャンボ海水プールの営業は9月末までということですが、厳しい残暑でシーズンまっただ中の雰囲気でした。