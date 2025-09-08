9月に入っても異常な暑さが続いています。9月最初の週末の6日、ナガシマジャンボ海水プールは、大賑わいです。

【写真を見る】9月なのに…ナガシマジャンボ海水プールは大賑わい！「夏の最後の思い出」 ｢すごく暑くて耐えられない｣ 三重･桑名市

（訪れた人）

Q.プール気持ちいいですか？

「気持ちいい！」

「夏の最後の思い出だね」



この日の桑名市は最高気温34.1℃を観測。9月に入っても続く残暑…

（訪れた人）

「すごく暑いです。耐えられないです」

「暑い…暑いです」



暑さ対策は、プールの監視を行うスタッフにとっても大事なこと。去年からはパラソルの下で日差しを避けながらの監視です。

「メガアビス」には2時間待ち…

世界最大級のウォータースライダー、全長約140メートルの「メガアビス」！



（田中希宜記者）

「入場口にやってきました。ただいまの待ち時間は120分！」



（訪れた人）

「2時間ちょっと並んでいます」

「屋根があるので日当たりが遮られるので涼しいです」

熱中症対策のため、プールで楽しむにも水分補給は大事です。



（訪れた人）

「日陰をメインにして、待つときに考えて並んでいました」

Q.子どもが熱中症になるのは怖い？

「重症化したら大変なことになるので、水分を取ったり日陰で遊ぶように声をかけている」



ナガシマジャンボ海水プールの営業は9月末までということですが、厳しい残暑でシーズンまっただ中の雰囲気でした。