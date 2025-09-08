歌手の小柳ルミ子さんが2025年9月8日にブログを更新し、元保護犬の愛犬が急死して49日を迎えたとして、「今も毎日涙が止まらない」などと心境を明かしている。

「もっと一緒にいたかったよ」

小柳さんは保護犬だった女の子・ルルを20年に迎え、かねてブログで溺愛ぶりを伝えてきた。25年3月には11歳の誕生日を祝ったばかりだった。

しかし、7月22日夜に「ルルが亡くなりました 仕事終わって帰宅したら息がありませんでした」などと報告した。8月23日には人生で初めて心療内科を受診し、その後も通い続けているという。

今回は「今日 ルルの49日です」と題したブログエントリーを公開した小柳さん。本文では、愛犬の死をめぐって、

「もう49日なのか まだ49日なのか 今も毎日涙が止まらないので 同じ日々が49回只過ぎただけです」

と胸中を明かした。また「もっと一緒にいたかったよ」「ママはルルたんが生きがいだったよ ママの命だったよ ママの全てだったよ」と切実な思いをつづり、下記のようにも伝えている。

「こんなにも こんなにも愛させてくれて有難う こんなにも こんなにも幸せをくれて有難う ルルに出会えた事 心から感謝してるよ」

「ルルたん 会いたいよー ママの命ある限り ルルをずっと愛し続けるよ！有難うルルたん！」