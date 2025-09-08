いつの時代も「目の前で言われたい！」という人が多いであろう“愛の告白”。その内容は世代や人によってさまざま。関西を中心に活躍するお笑いコンビ・はるかぜに告ぐが「青春時代、印象に残っている告白のセリフ」を10代から60代の女性から募集。パーソナリティーを務めるラジオ番組にて紹介した。

●1970〜1980年代→「硬派」



「結婚を前提に」「一生幸せにする」などベターなものが多め。“恋愛＝結婚”を意識する人が多かったようで、「お前に一目惚れ」などロマンティックなセリフも多かった。

この時代は「口頭で直接」がスタンダード

●1990年代→「数字で告白」



ポケベルが誕生し普及した時代である。言葉ではなく、数字を連ね告白するというスタイルが急増。「39104（スキダヨ）」「114106（アイシテル）」などが告白の定型文としてスタンダードに。返事は「32（ワタシモ）」もしくは「500781（ゴメンナサイ）」。もちろん数字で伝える。告白する方もされる方も、“暗号解読スキル”が必要とされたようだ。

「数字メッセージ」の解読に苦労した人もいるのでは？

●2000年代以降→「匂わせ系」



メール・LINEユーザーの増加で、文章を用いての告白が増える。2010年以降は「居心地いいな」「ずっと一緒にいたいな」など、「好き」という直接的なワードは使わず、その感情を“匂わせる”ような告白が多く見られた。

「匂わせ」は時に誤解される事も？

とんずは自身の告白エピソードを披露。ほぼ一目惚れした相手に対し、とんずは「（私の事）どうせ好きじゃないと思うので、お友達からどうですか？」とアタック。一回遊んだもののそれ以降、連絡はこなかったという。



一方、花妃は「キュンとする告白」として、これから海外に行く男性が「これ（クレジットカード）渡すから日本のこと月イチで教えて」という男気あるものにときめくと話した。それに対しとんずは「それは契約や」と辛辣なコメント。花妃はこれからの新たな恋愛の仕方として、「AIを駆使した『想像恋愛』もでてくるかも」と妄想を繰り広げた。

パーソナリティーのはるかぜに告ぐ

※ラジオ関西『Clip火曜日』より

（2025年8月26日放送回）