¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥®¥ë¥â¥¢¤¬¸ì¤ëºÇ¿·¥é¥¤¥ô±Ç²è¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤Îµ²±¡¢80Âå¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿Ì¤Íè
¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë·ó¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥®¥ë¥â¥¢¤ÎºÇ¿·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£ÆüËÜ¤Ç¤â9·î17Æü¡¦18Æü¤ËIMAX¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¿·ºî¥é¥¤¥ô±Ç²è¡ØDavid Gilmour LIVE AT THE CIRCUS MAXIMUS, ROME¡Ù¤ÎÏÃ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢º£¸å¤Î¥Ä¥¢¡¼·×²è¤ä¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¡£
¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥®¥ë¥â¥¢¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÏÈó¾ï¤Ëµ©¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÃ»¤¯¡¢¤Û¤ó¤Î°ì°®¤ê¤ÎÅÔ»Ô¤·¤«¤Þ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤·Èà¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1²ó¤Î¸ø±é¤ò±ÇÁü¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¾ï¤ËÄ¹¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤Î40Ç¯´Ö¡¢Èà¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Ï¥Þ¡¼¥¹¥ß¥¹¡¦¥ª¥Ç¥ª¥ó¡Ê1984Ç¯¡Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¡Ê2002Ç¯¡Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¡Ê2006Ç¯¡Ë¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥°¥À¥Ë¥¹¥¯Â¤Á¥½ê¡Ê2006Ç¯¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ý¥ó¥Ú¥¤±ß·ÁÆ®µ»¾ì¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Ç¥½¥í¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£
ºÇ¿·¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È±Ç²è¤Ï¡ØDavid Gilmour LIVE AT THE CIRCUS MAXIMUS¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±ºî¤ÏÈà¤¬2024Ç¯10·î¡¢¡Øî°íð¡ÊLuck and Strange¡Ë¡Ù¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥Þ¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¥Á¥ë¥³¡¦¥Þ¥Ã¥·¥â¤Ç¹Ô¤Ã¤¿3²ó¤Î¸ø±é¤ò»þ·ÏÎó¤ÇÄÉ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£9·î17Æü¤Ë±Ç²è´Û¤äIMAX¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¡¢10·î17Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤2ËçÁÈ¡¿DVD3ËçÁÈ¤Î¥»¥Ã¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡ÊÆüËÜÈ×¤Ï2CD+2BD4ËçÁÈ7¥¤¥ó¥Á»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¡Ø¥é¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2CD¤Ë¤Ï¡¢¡Øî°íð¡Ù¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Â¾¤Î¥®¥°¤«¤é¤Î¥é¥¤¥ô²»¸»¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡Ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¥®¥ë¥â¥¢¤ÈZoom¤Ç·Ò¤¬¤ê¡¢¥Á¥ë¥³¡¦¥Þ¥Ã¥·¥â¤Î±Ç²è¡¢º£¸å¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Îµ¡²ñ¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤ÎÌ¤È¯É½¶Ê¤ÎÊÝ´É¼¼¡¢¶á¤Å¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëÈà¤Î80ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Õ¥£¥¢¡ÊÌõÃí¡§¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¤¢¤ëµåÂÎ·¿¤ÎÊ£¹ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¡¼¡ÊÂÚºß·¿¡Ë¸ø±é¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ë¥³¡¦¥Þ¥Ã¥·¥â¸ø±é¤Î»£±ÆÈëÏÃ
¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Î·×²è¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤Ë¤Ï´û¤Ë±ÇÁü¤Ë¤È¤é¤¨¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¸åÀ¤¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ç¤âÂ¾¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤¬¹¥¤¹¥¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¥Á¥ë¥³¡¦¥Þ¥Ã¥·¥â¤ÏËÍ¤Î¹¥¤¤Ê²ñ¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¸µ¡¹¼ýÍÆ¿Í¿ô15Ëü¿Í¤òÁÛÄê¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤±¤É¡¢¥æ¥ê¥¦¥¹¡¦¥«¥¨¥µ¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ25Ëü¿Í¼ýÍÆ¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤Í¡£·¯¤â¤ª¤½¤é¤¯¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ËÍ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê¾ì½ê¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡£»£±Æ±Ç¤¨¤â¤¹¤ë¤·¤Í¡£¥í¡¼¥Þ¤Î³¹ÊÂ¤ß¡¢ÌÚ¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£¤·¤«¤â¥Á¥ã¥ê¥ª¥Ã¥È¡ÊÌõÃí¡§¸ÅÂå¤ËÀï¼Ö¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿1¿Í¾è¤ê¤ÎÆóÎØÇÏ¼Ö¡Ë¤¬¥Ï¥¤¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡£
¡¼¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¡¢¥°¥À¥Ë¥¹¥¯¡¢¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Ê¤É¤Ç¤â¥·¥ç¥¦¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ì¤é¤È°ã¤Ã¤¿¸«±Ç¤¨¤Î²ñ¾ì¤ò±ÇÁü¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§ËÍ¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎµÏ¿¤Ê¤ó¤À¡£Èþ¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢Â¾¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡£¥·¥ç¥¦¤È¤·¤ÆÊÌÊª¤À¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤Þ¤¿ÊÌ¤Î½Ö´Ö¤Ê¤ó¤À¡£±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¶Ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î½ÅÅÀ¤Ï¿·¤·¤¤¶Ê¤¿¤Á¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÂ¾¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¡£°ÊÁ°¤Ë¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï2006Ç¯¤À¤Ã¤¿¡Ê¡ØÇÆ¶Á¡ÊRemember That Night - Live At The Royal Albert Hall¡Ë¡Ù¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¡£¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÎÊÌ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ç¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¿·´é¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ëÌÌ»Ò¤È¶¦±é¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤¤¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¥·¥ç¥¦¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ö¤ê¤¬¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
¡¼¥Á¥ë¥³¡¦¥Þ¥Ã¥·¥â¸ø±é¤Ï6²ó¤È¤â»£±Æ¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¤¤ä¡¢¸åÈ¾¤Î3²ó¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ó¤À¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÎÈéÀÚ¤ê¸ø±é¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢½øÈ×¤Î3²ó¤Ï»£±Æ¤»¤º¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢»£±Æ¤·¤¿¸åÈ¾¤Î3²ó¤Î¤¦¤Á1²ó¤Ï¥²¥ê¥é¹ë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤À¤Ã¤¿¤è¡£±«¤¬»ß¤à¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ±éÁÕ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥â¥Ã¥×¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢±«¤ËÇ¨¤ì¤Æ¥®¥é¥®¥é¸÷¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï°ìÉô»È¤Ã¤¿¤è¡£
¡¼¤½¤Î3²ó¤Î¸ø±é¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ö±¿Ì¿¤Î¾â¡×¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ê±éÁÕ¤È¤«¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§3²óÊ¬¤Î±ÇÁüÁ´Éô¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥á¥â¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖÊ·°Ïµ¤¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤ó¤À¡£
¡¼´ÆÆÄ¤Î¥®¥ã¥ô¥£¥ó¡¦¥¨¥ë¥À¡¼¤È¤Ï¤â¤¦Ä¹¤¤´Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È±Ç²è¤ò°ì½ï¤Ë¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Èà¤Î¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§Èà¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2006Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î½øÈ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Í¡£¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Î¾®¤µ¤Ê¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÍ×ÁÇ¤òÏ¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Ï¥Õ¥£¥ë¡¦¥Þ¥ó¥¶¥Í¥é¤ÎºÊ¥¯¥ì¥¢¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¥¹¤Î¿äÁ¦¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¸¶È¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢»î¤·¤Ë¥°¥À¥Ë¥¹¥¯¤Î¥·¥ç¥¦¤òÏ¿¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¸«»ö¤Ë¤ä¤ê¿ë¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤È¤¤¤¦Ìõ¤ÇÈà¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¥®¥ã¥ô¥£¥ó¡¦¥¨¥ë¥À¡¼´ÆÆÄ
Ì¼¤È¤Î¶¦±é¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¿®Íê
¡¼¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁ°¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï70Ç¯Âå¤Î¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤Î¶Ê¤òÉ³²ò¤¯¤³¤È¤òí´í°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï°ì°®¤ê±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤â¡ÖÀ¸Ì¿¤ÎÂ©¿á¤¡×¤ä¡Ö¥¿¥¤¥à¡×¤Ê¤É¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎµÁÌ³¤Ë¤«¤é¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§µÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡£¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¼«Ê¬¤¬¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¿·¤·¤¤¶Ê¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Ä¾ÌÌ¤·¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¶Ê¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Ä°¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤Ï¤¢¤Î¶Ê¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤À¤·¡¢±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç¹¥¤¤À¡£º£²ó¤Ï¾¯¤·¸º¤é¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤â¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
¡¼¡Ö¸¸¤ÎÍã¡×¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ã¥¯·Ï¥é¥¸¥ª¤Ç¤è¤¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤Î¶Ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤È¤Æ¤â¹ç¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§Áª¤Ù¤ë¶Ê¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ØÝµ¡Ù¤«¤é¤ÏÂ¾¤ËÍ¥Àè¶Ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¡ØÂÐ¡ÊTSUI¡Ë¡Ù¤«¤é¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤¹¤Æ¤¤Ê¶Ê¤À¤±¤É¤Í¡¢¡Ö¸¸¤ÎÍã¡×¤â¡£¤Ç¤âº£¤ÏÉ¬¿Ü¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¤¹¤Ù¤Æ¤«¤é¡Ä¡Ä¥½¥í¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬5ºî¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬²¿Ëç¤¢¤ë¤«¤Ï¿À¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÏÆ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¶Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£Á´Éô¤Î¶Ê¤ò¤ä¤ì¤ëÌõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥È¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¶Ê¤òÀþ¤Ç¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»þ¤Ë¤Ï¿É¤¤ÁªÂò¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤è¡£
¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÌ¼¤Î¥í¥Þ¥Ë¡¼¤µ¤ó¤òÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¢¤ÎÌ¼¤ÏÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Åö½é¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ë¤Î¤ß½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥È¥¥¡¼¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤À¤±²Î¤ï¤»¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ÎÌ¼¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁ´ÆüÄø¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¿Ø¤Ë²Ã¤ï¤ê¤¿¤¤¤È·è¿´¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÊª¤Î¥×¥í¤ß¤¿¤¤¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
¡¼Spotify¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥È¥¥¡¼¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÏÂ¾¤ò¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤ÆºÇ¤â¤è¤¯¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¶Ã¤«¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¤¤ä¡¢¤¢¤Þ¤ê¶Ã¤«¤Ê¤¤¤Í¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¡£¤³¤Î¶Ê¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¡¢Spotify¤äYouTube¤Ê¤É¤Ç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¤³¤È¤À¡£
¡¼Èà½÷¤Ïº£¤É¤ó¤Ê·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¡Ä¡Ä¥ë¥¤¡¼¥º¡¦¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¢¥Ï¥Ã¥Æ¥£¡õ¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö¤È¡¢¥í¥Þ¥Ë¡¼¤Ï¾®¤µ¤Ê°ìºÂ¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Èà½÷¤¿¤Á¤À¤±¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò¤Í¡£Á´°÷³Ú´ï¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï1¥ö·î¤«¤½¤³¤éÁ°¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç4Ìë¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Á´Éô¥½¡¼¥ë¥É¡¦¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤½¤ó¤ÊÌõ¤Ç¡¢Ì¼¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þÀ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£ÇÐÍ¥¤Ê¤É¤ò»ÖË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤À¼ã¤¤¤«¤é¤Í¡£¤¢¤ÎÌ¼¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
¡¼¤¢¤Ê¤¿¤¬¥¦¥§¥Ã¥Ö»ÐËå¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¥ì¥Ê¡¼¥É¡¦¥³¡¼¥¨¥ó¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤½¤¦¡¢10²ó¤¯¤é¤¤´Ñ¤¿¤ó¤À¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤è¡£¤·¤«¤â¤¤¤¤»Ò¤¿¤Á¤À¡£¤½¤·¤Æ¥ë¥¤¡¼¥º¡¦¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢¹¢¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÍß¤·¤¤À¼¤Î»ý¤Á¼ç¤Ê¤ó¤À¡£
¡¼¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¬¥¤¡¦¥×¥é¥Ã¥È¤Ï1987Ç¯°ÊÍè¤º¤Ã¤È¥Ù¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î²»³ÚÅªÊäº´¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§Èà¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤è¡£ËÜÅö¤ËÄ¹¤¤´ÖÍ§¤À¤Á¤À¤·¡¢Èà¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤Ë¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¼Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÂç¿Í¿ô¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§ËÜÅö¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤À¤è¡£¥É¥é¥à¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¤³¤Ã¤Á¤¸¤ãÍÌ¾¤Ê¤ó¤À¡£¥Ñ¥ë¥×¤È¤â¥Ä¥¢¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Èà¤é¤Î¥É¥é¥à¥¹¤ÏÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥ë¥×¤Ç¤Ï¥®¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¤ê¡¢²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿ºÍ¤ÊÃË¤À¤«¤é¤Í¡£ºÇ¹â¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡£
¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥í¥Ö¡¦¥¸¥§¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ä¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤ì¤«¤é¤È¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤«¤é¡Ê¥®¥¿¥ê¥¹¥È·ó¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¡Ë¥Ù¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥º¥ê¡¼¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¤Î¿äÁ¦¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï100¿Í¤¯¤é¤¤°Ê¾å¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¿å¤òÆÀ¤¿µû¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤ê´·¤ì¤Æ¡¢ÃÇÁ³¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥¡¼¥Ü¡¼¥Ç¥£¥¹¥È¤Î¡Ë¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥Õ¥£¥ê¥ó¥²¥¤¥ó¥º¤Î¤³¤È¤Ï¿´¤«¤éÂç¹¥¤¤À¡£¤³¤Î»Å»ö¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤è¡£¤¢¤é¤æ¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´î¤Ó¤ÈÇ®°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤Î»Å»ö¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼Â¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
¡¼¤¢¤Ê¤¿¤Ï°ÊÁ°¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤Î¥«¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï°ìÀÚË¾¤Þ¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤½¤ì¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¿Í¡¹¤Ë¤â¤Ã¤È¼«Í³¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤À¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë½ù¡¹¤ËÃ£¤·¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤À¡£¥«¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥ó¥É¤¬¤ä¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿§¡¹¸«¤Æ¤¤¿¡£Èà¤é¤Î¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¥¿¥Ö¥ê¡¼¡¦¥Ê¥à¡×¤Î¥®¥¿¡¼¡¦¥½¥í¤Ï¡¢²¿¤Ç¤¢¤ìËÍ¤¬¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÏËèÈÕ¡Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Ê¤¬¤é¼«Í³¤ËÃÆ¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂçÈ¾¤Î¿Í¤¬É¬¿Ü¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÏ°Ï¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤äºÍÇ½¤òËÍ¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿´¤«¤é´ò¤·¤¤¤·¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÆóÅÙ¤È¸µ¤ËÌá¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£
¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥ÉÌ¤È¯É½¶Ê¤È¥½¥í¿·ºî¤ÎÅ¸Ë¾¡Ê1¡Ë
¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤ï¤º¤«23¸ø±é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«2ÅÔ»Ô¤·¤«Ë¬¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿»Ë¾åºÇ¤âÃ»¤¤¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤ÆÂ³¤±¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤Ç¤â¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥í¡¼¥Þ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢LA¤Ç¤Ï1½µ´Ö¤º¤Ä¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤ÎÆ°°÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¡£»×¤¦¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤³¤Î»þÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤â¤¦¾¯¤·Í×µá¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÄ¹¤¤¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¥ö·î¤â±ä¡¹¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÎ¹¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤¦²áµî¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£
¡¼¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¢¤¢¡£¤½¤Î¸å¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤¥·¥ç¥¦¤Î¿ô¤ä¾ì½ê¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Êµ¤¤Ï¤·¤¿¤è¡£
¡¼¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ë¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§9·î17Æü¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎIMAX¤ä¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Î¾å±Ç¤¬¤Ç¤¤ë±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï18Æü¤Ë¤â¾å±Ç¡Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤äDVD¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤â²ÄÇ½¤À¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤È¤é¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈËÍ¤¬´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
¡¼2¡¢3Ç¯Á°¤Ë¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥á¥¤¥¹¥ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¡¢Èà¤Ï¡Ø±ê¡Á¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¡Ø¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥º¡Ù¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò»£±Æ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤¦¤À¤Í¡£»×¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¤òËþµÊ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÆóÈÖÀù¤¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤¹¤Æ¤¤ÊÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎVHS¥Æ¡¼¥×¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦Åö»þ¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¸øÊ¿¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¾®¤µ¤Ê²èÌÌ¤Ç¸«¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½½Ê¬¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ê¤ãËÜÊª¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÅö»þ¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹¬¤¤¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Î¡Ä¡ÄºÇ¶á¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ø¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Ý¥ó¥Ú¥¤¡Ù¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤¹¤Ù¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈ¢¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥£¥ë¥à´Ì¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤Ë½¤Éü¤·¤Æ¡¢4K¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤«¤é¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÇÊÔ½¸¤·Ìá¤¹¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨Êý¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¸å¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢´Ì¤ËÁÇºà¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¼¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¤Ï¥µ¥¦¥ó¥É¥Ü¡¼¥É¤Î¥Æ¡¼¥×¤â¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¼Â¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ß¥¥·¥ó¥°¡¦¥Ç¥¹¥¯¤Î¥Æ¡¼¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢70Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥«¥»¥Ã¥È¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å80Ç¯Âå¤ä90Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈDAT¤ËÏ¿²»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¥ß¥¥·¥ó¥°¡¦¥Ç¥¹¥¯¤«¤éÄ¾ÀÜ²»¤òÏ¿¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÂçÈ¾¤Î¥·¥ç¥¦¤ÏÃ±¤Ë²»¤À¤±Ï¿¤í¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÏ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¢¤ì¤Û¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Æ¡¼¥×¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤Ï¿À¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¡£Â¿Ê¬¥½¥Ë¡¼¤Î¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤Ë¤Ï¥½¥Ë¡¼¤òÀâÆÀ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¼ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¤Ï1¤Ä¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤éÉ¸½à¥ì¥Ù¥ë°Ê²¼¤ÎÏ¿²»¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢³ÆÍ×ÁÇ¤ËÊ¬²ò¤·¤Æ¤«¤é¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬²ÄÇ½¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¢¤¢¡£¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡£¹¬±¿¤òµ§¤ë¤è¡£
¡¼º£¤Ï²¿¤«¿·¶Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¢¤¢¡£¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£È¯Ã£ÃÊ³¬¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ÎÁÇºà¤¬·ë¹½¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£º£¤Ï¤½¤ì¤ÇË»¤·¤¤¤ó¤À¡£
¡¼Á°ºî¤ä¥Ä¥¢¡¼¤ÈÆ±¤¸¥Ð¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î½é¤á¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï³µ¤Í¼«Ê¬ÆÈ¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£ProTools¤Çºî¶È¤·¤Æ¤Í¡£¥É¥é¥à¤Ï¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸½Âå¤ÎÅÁÅý¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡³£¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é¤â¤Î¡Ê¥Í¥¿¡Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢²¿¥ö·î¤â¤«¤±¤Æ¤¤¤¸¤¯¤ê²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎË¾¤ß¤Ë¶á¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤·¤¿¤ê¡¢¿§¡¹°ú¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿Í¤Î¤¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡£
¡¼¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î´Ö¤¬Âç¤¤¯³«¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£10Ç¯¤¯¤é¤¤³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éº£²ó¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁá¤¯½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¤¤Ä¤â¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯½Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤·¡¢º£²ó¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯½Ð¤»¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡£¸þ¤³¤¦1¡¢2Ç¯¤Î´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£
¡¼¤½¤ì¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Î·èÃÇ¤Ç¡Ä¡ÄÂ¿Ê¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Í¡£º£²ó¤È»÷¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Ç²¿¤«¤ä¤ë¤Î¤ÏÂ¿Ê¬¹½¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÆîÊÆ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌÖÍå¤·¤Æ²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ã¼Ô¤Î¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¼ÀèÆü¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤È¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¤¬¥·¥ç¥¦¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï80Âå¤È90Âå¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ï¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÅþÄìÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¤¤ä¤¢¡¢Ç¯Îð¤ä¤é²¿¤ä¤é¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶Éþ¤¹¤ë¤è¡£¤Û¤é¡¢¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼¤ò¸«¤Æ¤´¤é¤ó¡£¶Ã°ÛÅª¤À¤è¤Í¡£¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤â·¯¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤À¡£¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¤âºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¤Ç¤âÈà¤é¤ÏÈà¤é¤é¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦É÷¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡£
¡¼¤´¼«Ê¬¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥Ä¥¢¡¼¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÎÀ¼¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡£¤½¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¶Ã¤¯¤Ù¤À¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤è¤ê¤º¤Ã¤È¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬´°Á´¤ËÀ¼¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Þ¤À¾¯¤·»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤Í¡£¤Ç¤â¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤ËÀ¼¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤Ê»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¿µ½Å¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥·¥ç¥¦¤Î¸å¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤¤¤ó¤À¡£ÍâÆü¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥§¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤«¤éÀ¼¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿§¤ó¤Ê¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢À¼¤Î·ò¹¯¤ÈÇ½ÎÏ¤òÊÝ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤¿¤À½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆËèÈÕ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ãºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¼ÁêÅö¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ë¤Ê¤³¤È¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¢¤¢¡£¤Þ¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤ÎÊý¤¬¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È³Ú¤Ê¤ó¤À¡£4ÅÔ»Ô¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ò½Ð¤Æ¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¥·¥ç¥¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç°ÜÆ°¤ÎÂçÈ¾¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¤ä¤êÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¤Í¡£
¡¼¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥¹¥Õ¥£¥¢¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤¹¤³¤Ö¤ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¦¡¼¤ó¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤À¤±¤ÉÀèÊý¤«¤é¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤«¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾Íè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡© ¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£
¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥ÉÌ¤È¯É½¶Ê¤È¥½¥í¿·ºî¤ÎÅ¸Ë¾¡Ê2¡Ë
¡¼¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤ÎÊÝ´É¸Ë¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤Î¥«¥¿¥í¥°Á´ÂÎ¡Ä¡Ä¥Ç¥¹¥¯¡¦¥Æ¡¼¥×¡Ê¥ß¥¥·¥ó¥°¡¦¥Ç¥¹¥¯¤Î¥á¥¤¥ó½ÐÎÏ¤«¤é¤Î²»¸»¡Ë¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢º£¤ÏËÍ¤Î¼ê¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥½¥Ë¡¼¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÍ¤Ï¤³¤Î40¡Á50Ç¯¤Î´Ö¤Ë¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ëÃæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤â¤á¤´¤È¤ä²×Î©¤Á¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤º¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤Î²»¸»¤ËÂÐ¤·¤Æ²º¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Ë¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²¿¤Î»Ø¿Þ¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Èà¤é¤¬ËÍ¤Ë²¿¤«¿Ö¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£
¡¼¤È¤Æ¤â²òÊü´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥º¡Ù¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤´Ö¹ç°Õ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤ª»°Êý¤ÎÇ§¼±¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¢¤ì¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Í¡£
¡¼¾¯¤·¡Ø¥Ý¥ó¥Ú¥¤¡Ù¤ËÏÃ¤òÌá¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÎºîÉÊ¤ò±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤Æ¡¢¼ã¤«¤ê¤·Æü¤Î¼«Ê¬¤¬¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Î¥·¥ç¥¦¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÄ¯¤á¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§25ºÐ¤Î¼ãÂ¤¤¬¤¢¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤²»¤¬¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏIMAX¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤¿¤«¤é¡¢¥Ë¥¥Ó¤Þ¤Ç´Ý¸«¤¨¤À¤Ã¤¿¤è¡£ËÍ¤¬Ä¹Ç¯¤Î´Ö¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢VHS¥Æ¡¼¥×¤«¤é¤Î¤â¤Î¤«¡¢ÁöººÀþ405ËÜ¤ÎÀÎ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤Î¤â¤Î¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏºÇ°¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Îº¢¤Ï¤½¤ì¤³¤½ËÍ¤¿¤Á¤¬¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯ËÍ¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤È¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ëä¤á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÎÈó¾ï¤Ë¥¯¥ê¥¢¤Ê²è¼Á¤Î¤â¤Î¤¬µðÂç¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¼ÂºÝ¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´¶Æ°Åª¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¤³¤È¤À¤è¡£
¡¼¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥á¥¤¥¹¥ó¤Îµ²±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤º¤Ë¥·¥ç¥¦¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Î»þ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â±Ê±ó¤Ë±ÇÁü¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿Í£°ì¤Î¥·¥ç¥¦¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤Þ¤¢¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï´ÑµÒ¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢Ìî³°¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ì¤Íè±Ê¹å¿Í¡¹¤Ë´Ñ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Î9·î¤Î¸á¸å¤Ï¼ÞÇ®¤ÎÂÀÍÛ¤Î²¼¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯½ë¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å±Ç²è¤Î»£±ÆÍÑÂæËÜ¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¤Î±Ç²è¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç±éÁÕ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤®¤Î±ÇÁü¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç´ÆÆÄ¤Î¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥á¥¤¥Ù¥ó¤¬¡Ö¤¤¤¤¤«¤¤¡¢ÂæËÜ¤Ë¤Ï¥·¥ã¥Ä¤òÃ¦¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ÇËÍ¤¬¡Ö²¿¤À¤Ã¤Æ¡© ¾éÃÌ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¤¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Èà¤Ï¡ÖÃ¯¤â°ã¤¤¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö¤¢¤Î¤µ¡¢µ¤¤Å¤«¤ì¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¡¼ºÇ¸å¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¼¡ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£º£Ç¯¤Î¤É¤³¤«¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬¹çÎ®¤·¤Æ¶Ê¤ËÆùÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡£¿·ºî¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤¬¤É¤ó¤Ê¤À¤«·¯¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤ó¤À¡£Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï²¿¤é¤«¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³µ¤Í¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢¶Ê¤òÏ¿¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£
¡¼¶Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤³¤³1Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§ËÍ¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¶Ê¤ÏÇùÁ³¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¡¢Íî¤È¤·¤É¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë¿ôÇ¯¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£Á°ºî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¤â¤Î¤ä¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤µ¤é¤ËÀÎ¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤Ç¤¤«¤±¤Ç¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤â¤Þ¤À¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¶Ê¤¬¾¡¼ê¤Ë¡Öº£¤³¤½¶Ê¤È¤·¤Æ»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¤¤À¡×¤È·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤Î¸åÁ´°÷¤Î°Õ¸«¤¬¹ç¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤³¤È¤ò¼¡¤Ø¿Ê¤á¤ë¡£¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï30¡¢40Ç¯¤¯¤é¤¤ÁÌ¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤è¡£
¡¼¤´¼«Ê¬¤Î¶Ê¤òÁ´¶Ê¡¢Ì¤´°À®¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤âÀ°Íý¤·¤¿ÊÝ´É¸Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§Âç¤¤Ê¡¢À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÝ´É¸Ë¤¬¤¢¤ë¤è¡£ºÇ¶áÀ°Íý¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¤½¤¦¤À¤Í¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡¢É½ÌÌ¾å¤ÏÃá½øÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤ó¤À¤¬¡£
¡¼3·î¤Ë¤Ï80ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤«Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§²ÈÂ²¤äÂç¿ÆÍ§¤¿¤Á¤È¤¹¤Æ¤¤ÊÍ¼¤Ù¤ò²á¤´¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Âç¶Ä¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¡£ËÍ¤¯¤é¤¤¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Â¾¤Î²¿¤è¤ê¤âËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤«¤é¤Í¡£
¡¼¼¡¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤¼¤Ò¥¹¥Õ¥£¥¢¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¡¢¤¢¤½¤³¤Ç²¿¤«ËÜÅö¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤½¤¦¤À¤Í¡¢¤³¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆþ¤ë¤À¤í¤¦¡£
From Rolling Stone US.
¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥®¥ë¥â¥¢ ¥é¥¤¥ô¡¦¥Õ¥£¥ë¥à
¡ØDavid Gilmour LIVE AT THE CIRCUS MAXIMUS,ROME¡Ù
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.110107.com/Gilmour_live_movie
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡§https://w.pia.jp/t/davidgilmour-on
¡ú¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç
2025Ç¯9·î17Æü(¿å)¡¡19:00³«±Ç
Åìµþ¡¦¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó ÃÓÂÞ
¡ú°ìÌë¸ÂÄêIMAXⓇ¾å±Ç¡Ê¾å±ÇÁ°ÉñÂæ°§»¢¤¢¤ê¡Ë
2025Ç¯9·î18Æü(ÌÚ)¡¡19:00³«±Ç
Åìµþ¡¦¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó ÃÓÂÞ
ÅÐÃÅ¡Ã°ËÆ£À¯Â§¡Ê²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥²¥¹¥È¡Ã¥®¥ã¥ô¥£¥ó¡¦¥¨¥ë¥À¡¼´ÆÆÄ
¡ú°ìÌë¸ÂÄêIMAXⓇÁ´¹ñ¾å±Ç
2025Ç¯9·î18Æü(ÌÚ)¡¡19:00³«±Ç
¢¨¾å±Ç´Û¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò»²¾È¡£
ËÌ³¤Æ»¡¢·²ÇÏ¡¢ºë¶Ì¡¢Åìµþ¡¢ÀéÍÕ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ÀÅ²¬¡¢¿·³ã¡¢ÀÐÀî¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡¢²¬»³¡¢¹Åç¡¢°¦É²¡¢Ê¡²¬¡¢¼¯»ùÅç¡¢²Æì¤Ë¤Æ¾å±Ç¡£
¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥®¥ë¥â¥¢
¡Ø¥é¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥Ä¡¡- ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù
2025Ç¯10·î17ÆüÈ¯Çä¡¡ÀÇ¹þ11,000±ß
¡Ò´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ó
7¥¤¥ó¥Á»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¡Ê2CD+2Blu-ray¡Ë
¹âÉÊ¼ÁBSCD2¡¡Blu-ray¡§ÆüËÜ¸ì»úËëÉÕ
ºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ¡§https://sonymusicjapan.lnk.to/DavidGilmour_TheLuckandStrangeConcertsAW
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.110107.com/Gilmour_LUCK_AND_STRANGE
¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥®¥ë¥â¥¢¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÏÈó¾ï¤Ëµ©¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÃ»¤¯¡¢¤Û¤ó¤Î°ì°®¤ê¤ÎÅÔ»Ô¤·¤«¤Þ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤·Èà¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1²ó¤Î¸ø±é¤ò±ÇÁü¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¾ï¤ËÄ¹¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤Î40Ç¯´Ö¡¢Èà¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Ï¥Þ¡¼¥¹¥ß¥¹¡¦¥ª¥Ç¥ª¥ó¡Ê1984Ç¯¡Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¡Ê2002Ç¯¡Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¡Ê2006Ç¯¡Ë¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥°¥À¥Ë¥¹¥¯Â¤Á¥½ê¡Ê2006Ç¯¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ý¥ó¥Ú¥¤±ß·ÁÆ®µ»¾ì¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Ç¥½¥í¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¥®¥ë¥â¥¢¤ÈZoom¤Ç·Ò¤¬¤ê¡¢¥Á¥ë¥³¡¦¥Þ¥Ã¥·¥â¤Î±Ç²è¡¢º£¸å¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Îµ¡²ñ¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤ÎÌ¤È¯É½¶Ê¤ÎÊÝ´É¼¼¡¢¶á¤Å¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëÈà¤Î80ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Õ¥£¥¢¡ÊÌõÃí¡§¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¤¢¤ëµåÂÎ·¿¤ÎÊ£¹ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¡¼¡ÊÂÚºß·¿¡Ë¸ø±é¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ë¥³¡¦¥Þ¥Ã¥·¥â¸ø±é¤Î»£±ÆÈëÏÃ
¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Î·×²è¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤Ë¤Ï´û¤Ë±ÇÁü¤Ë¤È¤é¤¨¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¸åÀ¤¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ç¤âÂ¾¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤¬¹¥¤¹¥¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¥Á¥ë¥³¡¦¥Þ¥Ã¥·¥â¤ÏËÍ¤Î¹¥¤¤Ê²ñ¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¸µ¡¹¼ýÍÆ¿Í¿ô15Ëü¿Í¤òÁÛÄê¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤±¤É¡¢¥æ¥ê¥¦¥¹¡¦¥«¥¨¥µ¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ25Ëü¿Í¼ýÍÆ¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤Í¡£·¯¤â¤ª¤½¤é¤¯¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ËÍ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê¾ì½ê¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡£»£±Æ±Ç¤¨¤â¤¹¤ë¤·¤Í¡£¥í¡¼¥Þ¤Î³¹ÊÂ¤ß¡¢ÌÚ¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£¤·¤«¤â¥Á¥ã¥ê¥ª¥Ã¥È¡ÊÌõÃí¡§¸ÅÂå¤ËÀï¼Ö¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿1¿Í¾è¤ê¤ÎÆóÎØÇÏ¼Ö¡Ë¤¬¥Ï¥¤¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡£
¡¼¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¡¢¥°¥À¥Ë¥¹¥¯¡¢¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Ê¤É¤Ç¤â¥·¥ç¥¦¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ì¤é¤È°ã¤Ã¤¿¸«±Ç¤¨¤Î²ñ¾ì¤ò±ÇÁü¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§ËÍ¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎµÏ¿¤Ê¤ó¤À¡£Èþ¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢Â¾¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡£¥·¥ç¥¦¤È¤·¤ÆÊÌÊª¤À¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤Þ¤¿ÊÌ¤Î½Ö´Ö¤Ê¤ó¤À¡£±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¶Ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î½ÅÅÀ¤Ï¿·¤·¤¤¶Ê¤¿¤Á¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÂ¾¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¡£°ÊÁ°¤Ë¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï2006Ç¯¤À¤Ã¤¿¡Ê¡ØÇÆ¶Á¡ÊRemember That Night - Live At The Royal Albert Hall¡Ë¡Ù¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¡£¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÎÊÌ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ç¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¿·´é¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ëÌÌ»Ò¤È¶¦±é¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤¤¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¥·¥ç¥¦¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ö¤ê¤¬¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
¡¼¥Á¥ë¥³¡¦¥Þ¥Ã¥·¥â¸ø±é¤Ï6²ó¤È¤â»£±Æ¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¤¤ä¡¢¸åÈ¾¤Î3²ó¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ó¤À¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÎÈéÀÚ¤ê¸ø±é¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢½øÈ×¤Î3²ó¤Ï»£±Æ¤»¤º¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢»£±Æ¤·¤¿¸åÈ¾¤Î3²ó¤Î¤¦¤Á1²ó¤Ï¥²¥ê¥é¹ë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤À¤Ã¤¿¤è¡£±«¤¬»ß¤à¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ±éÁÕ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥â¥Ã¥×¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢±«¤ËÇ¨¤ì¤Æ¥®¥é¥®¥é¸÷¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï°ìÉô»È¤Ã¤¿¤è¡£
¡¼¤½¤Î3²ó¤Î¸ø±é¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ö±¿Ì¿¤Î¾â¡×¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ê±éÁÕ¤È¤«¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§3²óÊ¬¤Î±ÇÁüÁ´Éô¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥á¥â¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖÊ·°Ïµ¤¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤ó¤À¡£
¡¼´ÆÆÄ¤Î¥®¥ã¥ô¥£¥ó¡¦¥¨¥ë¥À¡¼¤È¤Ï¤â¤¦Ä¹¤¤´Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È±Ç²è¤ò°ì½ï¤Ë¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Èà¤Î¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§Èà¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2006Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î½øÈ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Í¡£¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Î¾®¤µ¤Ê¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÍ×ÁÇ¤òÏ¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Ï¥Õ¥£¥ë¡¦¥Þ¥ó¥¶¥Í¥é¤ÎºÊ¥¯¥ì¥¢¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¥¹¤Î¿äÁ¦¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¸¶È¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢»î¤·¤Ë¥°¥À¥Ë¥¹¥¯¤Î¥·¥ç¥¦¤òÏ¿¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¸«»ö¤Ë¤ä¤ê¿ë¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤È¤¤¤¦Ìõ¤ÇÈà¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¥®¥ã¥ô¥£¥ó¡¦¥¨¥ë¥À¡¼´ÆÆÄ
Ì¼¤È¤Î¶¦±é¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¿®Íê
¡¼¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁ°¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï70Ç¯Âå¤Î¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤Î¶Ê¤òÉ³²ò¤¯¤³¤È¤òí´í°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï°ì°®¤ê±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤â¡ÖÀ¸Ì¿¤ÎÂ©¿á¤¡×¤ä¡Ö¥¿¥¤¥à¡×¤Ê¤É¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎµÁÌ³¤Ë¤«¤é¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§µÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡£¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¼«Ê¬¤¬¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¿·¤·¤¤¶Ê¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Ä¾ÌÌ¤·¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¶Ê¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Ä°¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤Ï¤¢¤Î¶Ê¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤À¤·¡¢±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç¹¥¤¤À¡£º£²ó¤Ï¾¯¤·¸º¤é¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤â¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
¡¼¡Ö¸¸¤ÎÍã¡×¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ã¥¯·Ï¥é¥¸¥ª¤Ç¤è¤¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤Î¶Ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤È¤Æ¤â¹ç¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§Áª¤Ù¤ë¶Ê¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ØÝµ¡Ù¤«¤é¤ÏÂ¾¤ËÍ¥Àè¶Ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¡ØÂÐ¡ÊTSUI¡Ë¡Ù¤«¤é¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤¹¤Æ¤¤Ê¶Ê¤À¤±¤É¤Í¡¢¡Ö¸¸¤ÎÍã¡×¤â¡£¤Ç¤âº£¤ÏÉ¬¿Ü¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¤¹¤Ù¤Æ¤«¤é¡Ä¡Ä¥½¥í¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬5ºî¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬²¿Ëç¤¢¤ë¤«¤Ï¿À¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÏÆ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¶Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£Á´Éô¤Î¶Ê¤ò¤ä¤ì¤ëÌõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥È¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¶Ê¤òÀþ¤Ç¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»þ¤Ë¤Ï¿É¤¤ÁªÂò¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤è¡£
¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÌ¼¤Î¥í¥Þ¥Ë¡¼¤µ¤ó¤òÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¢¤ÎÌ¼¤ÏÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Åö½é¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ë¤Î¤ß½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥È¥¥¡¼¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤À¤±²Î¤ï¤»¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ÎÌ¼¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁ´ÆüÄø¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¿Ø¤Ë²Ã¤ï¤ê¤¿¤¤¤È·è¿´¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÊª¤Î¥×¥í¤ß¤¿¤¤¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
¡¼Spotify¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥È¥¥¡¼¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÏÂ¾¤ò¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤ÆºÇ¤â¤è¤¯¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¶Ã¤«¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¤¤ä¡¢¤¢¤Þ¤ê¶Ã¤«¤Ê¤¤¤Í¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¡£¤³¤Î¶Ê¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¡¢Spotify¤äYouTube¤Ê¤É¤Ç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¤³¤È¤À¡£
¡¼Èà½÷¤Ïº£¤É¤ó¤Ê·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¡Ä¡Ä¥ë¥¤¡¼¥º¡¦¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¢¥Ï¥Ã¥Æ¥£¡õ¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö¤È¡¢¥í¥Þ¥Ë¡¼¤Ï¾®¤µ¤Ê°ìºÂ¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Èà½÷¤¿¤Á¤À¤±¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò¤Í¡£Á´°÷³Ú´ï¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï1¥ö·î¤«¤½¤³¤éÁ°¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç4Ìë¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Á´Éô¥½¡¼¥ë¥É¡¦¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤½¤ó¤ÊÌõ¤Ç¡¢Ì¼¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þÀ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£ÇÐÍ¥¤Ê¤É¤ò»ÖË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤À¼ã¤¤¤«¤é¤Í¡£¤¢¤ÎÌ¼¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
¡¼¤¢¤Ê¤¿¤¬¥¦¥§¥Ã¥Ö»ÐËå¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¥ì¥Ê¡¼¥É¡¦¥³¡¼¥¨¥ó¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤½¤¦¡¢10²ó¤¯¤é¤¤´Ñ¤¿¤ó¤À¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤è¡£¤·¤«¤â¤¤¤¤»Ò¤¿¤Á¤À¡£¤½¤·¤Æ¥ë¥¤¡¼¥º¡¦¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢¹¢¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÍß¤·¤¤À¼¤Î»ý¤Á¼ç¤Ê¤ó¤À¡£
¡¼¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¬¥¤¡¦¥×¥é¥Ã¥È¤Ï1987Ç¯°ÊÍè¤º¤Ã¤È¥Ù¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î²»³ÚÅªÊäº´¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§Èà¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤è¡£ËÜÅö¤ËÄ¹¤¤´ÖÍ§¤À¤Á¤À¤·¡¢Èà¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤Ë¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¼Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÂç¿Í¿ô¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§ËÜÅö¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤À¤è¡£¥É¥é¥à¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¤³¤Ã¤Á¤¸¤ãÍÌ¾¤Ê¤ó¤À¡£¥Ñ¥ë¥×¤È¤â¥Ä¥¢¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Èà¤é¤Î¥É¥é¥à¥¹¤ÏÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥ë¥×¤Ç¤Ï¥®¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¤ê¡¢²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿ºÍ¤ÊÃË¤À¤«¤é¤Í¡£ºÇ¹â¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡£
¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥í¥Ö¡¦¥¸¥§¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ä¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤ì¤«¤é¤È¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤«¤é¡Ê¥®¥¿¥ê¥¹¥È·ó¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¡Ë¥Ù¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥º¥ê¡¼¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¤Î¿äÁ¦¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï100¿Í¤¯¤é¤¤°Ê¾å¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¿å¤òÆÀ¤¿µû¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤ê´·¤ì¤Æ¡¢ÃÇÁ³¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥¡¼¥Ü¡¼¥Ç¥£¥¹¥È¤Î¡Ë¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥Õ¥£¥ê¥ó¥²¥¤¥ó¥º¤Î¤³¤È¤Ï¿´¤«¤éÂç¹¥¤¤À¡£¤³¤Î»Å»ö¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤è¡£¤¢¤é¤æ¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´î¤Ó¤ÈÇ®°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤Î»Å»ö¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼Â¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
¡¼¤¢¤Ê¤¿¤Ï°ÊÁ°¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤Î¥«¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï°ìÀÚË¾¤Þ¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤½¤ì¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¿Í¡¹¤Ë¤â¤Ã¤È¼«Í³¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤À¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë½ù¡¹¤ËÃ£¤·¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤À¡£¥«¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥ó¥É¤¬¤ä¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿§¡¹¸«¤Æ¤¤¿¡£Èà¤é¤Î¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¥¿¥Ö¥ê¡¼¡¦¥Ê¥à¡×¤Î¥®¥¿¡¼¡¦¥½¥í¤Ï¡¢²¿¤Ç¤¢¤ìËÍ¤¬¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÏËèÈÕ¡Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Ê¤¬¤é¼«Í³¤ËÃÆ¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂçÈ¾¤Î¿Í¤¬É¬¿Ü¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÏ°Ï¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤äºÍÇ½¤òËÍ¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿´¤«¤é´ò¤·¤¤¤·¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÆóÅÙ¤È¸µ¤ËÌá¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£
¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥ÉÌ¤È¯É½¶Ê¤È¥½¥í¿·ºî¤ÎÅ¸Ë¾¡Ê1¡Ë
¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤ï¤º¤«23¸ø±é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«2ÅÔ»Ô¤·¤«Ë¬¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿»Ë¾åºÇ¤âÃ»¤¤¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤ÆÂ³¤±¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤Ç¤â¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥í¡¼¥Þ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢LA¤Ç¤Ï1½µ´Ö¤º¤Ä¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤ÎÆ°°÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¡£»×¤¦¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤³¤Î»þÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤â¤¦¾¯¤·Í×µá¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÄ¹¤¤¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¥ö·î¤â±ä¡¹¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÎ¹¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤¦²áµî¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£
¡¼¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¢¤¢¡£¤½¤Î¸å¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤¥·¥ç¥¦¤Î¿ô¤ä¾ì½ê¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Êµ¤¤Ï¤·¤¿¤è¡£
¡¼¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ë¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§9·î17Æü¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎIMAX¤ä¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Î¾å±Ç¤¬¤Ç¤¤ë±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï18Æü¤Ë¤â¾å±Ç¡Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤äDVD¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤â²ÄÇ½¤À¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤È¤é¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈËÍ¤¬´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
¡¼2¡¢3Ç¯Á°¤Ë¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥á¥¤¥¹¥ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¡¢Èà¤Ï¡Ø±ê¡Á¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¡Ø¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥º¡Ù¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò»£±Æ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤¦¤À¤Í¡£»×¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¤òËþµÊ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÆóÈÖÀù¤¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤¹¤Æ¤¤ÊÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎVHS¥Æ¡¼¥×¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦Åö»þ¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¸øÊ¿¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¾®¤µ¤Ê²èÌÌ¤Ç¸«¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½½Ê¬¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ê¤ãËÜÊª¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÅö»þ¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹¬¤¤¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Î¡Ä¡ÄºÇ¶á¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ø¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Ý¥ó¥Ú¥¤¡Ù¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤¹¤Ù¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈ¢¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥£¥ë¥à´Ì¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤Ë½¤Éü¤·¤Æ¡¢4K¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤«¤é¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÇÊÔ½¸¤·Ìá¤¹¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨Êý¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¸å¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢´Ì¤ËÁÇºà¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¼¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¤Ï¥µ¥¦¥ó¥É¥Ü¡¼¥É¤Î¥Æ¡¼¥×¤â¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¼Â¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ß¥¥·¥ó¥°¡¦¥Ç¥¹¥¯¤Î¥Æ¡¼¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢70Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥«¥»¥Ã¥È¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å80Ç¯Âå¤ä90Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈDAT¤ËÏ¿²»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¥ß¥¥·¥ó¥°¡¦¥Ç¥¹¥¯¤«¤éÄ¾ÀÜ²»¤òÏ¿¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÂçÈ¾¤Î¥·¥ç¥¦¤ÏÃ±¤Ë²»¤À¤±Ï¿¤í¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÏ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¢¤ì¤Û¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Æ¡¼¥×¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤Ï¿À¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¡£Â¿Ê¬¥½¥Ë¡¼¤Î¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤Ë¤Ï¥½¥Ë¡¼¤òÀâÆÀ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¼ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¤Ï1¤Ä¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤éÉ¸½à¥ì¥Ù¥ë°Ê²¼¤ÎÏ¿²»¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢³ÆÍ×ÁÇ¤ËÊ¬²ò¤·¤Æ¤«¤é¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬²ÄÇ½¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¢¤¢¡£¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡£¹¬±¿¤òµ§¤ë¤è¡£
¡¼º£¤Ï²¿¤«¿·¶Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¢¤¢¡£¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£È¯Ã£ÃÊ³¬¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ÎÁÇºà¤¬·ë¹½¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£º£¤Ï¤½¤ì¤ÇË»¤·¤¤¤ó¤À¡£
¡¼Á°ºî¤ä¥Ä¥¢¡¼¤ÈÆ±¤¸¥Ð¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î½é¤á¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï³µ¤Í¼«Ê¬ÆÈ¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£ProTools¤Çºî¶È¤·¤Æ¤Í¡£¥É¥é¥à¤Ï¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸½Âå¤ÎÅÁÅý¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡³£¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é¤â¤Î¡Ê¥Í¥¿¡Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢²¿¥ö·î¤â¤«¤±¤Æ¤¤¤¸¤¯¤ê²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎË¾¤ß¤Ë¶á¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤·¤¿¤ê¡¢¿§¡¹°ú¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿Í¤Î¤¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡£
¡¼¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î´Ö¤¬Âç¤¤¯³«¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£10Ç¯¤¯¤é¤¤³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éº£²ó¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁá¤¯½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¤¤Ä¤â¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯½Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤·¡¢º£²ó¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯½Ð¤»¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡£¸þ¤³¤¦1¡¢2Ç¯¤Î´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£
¡¼¤½¤ì¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Î·èÃÇ¤Ç¡Ä¡ÄÂ¿Ê¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Í¡£º£²ó¤È»÷¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Ç²¿¤«¤ä¤ë¤Î¤ÏÂ¿Ê¬¹½¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÆîÊÆ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌÖÍå¤·¤Æ²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ã¼Ô¤Î¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¼ÀèÆü¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤È¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¤¬¥·¥ç¥¦¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï80Âå¤È90Âå¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ï¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÅþÄìÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¤¤ä¤¢¡¢Ç¯Îð¤ä¤é²¿¤ä¤é¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶Éþ¤¹¤ë¤è¡£¤Û¤é¡¢¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼¤ò¸«¤Æ¤´¤é¤ó¡£¶Ã°ÛÅª¤À¤è¤Í¡£¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤â·¯¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤À¡£¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¤âºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¤Ç¤âÈà¤é¤ÏÈà¤é¤é¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦É÷¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡£
¡¼¤´¼«Ê¬¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥Ä¥¢¡¼¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÎÀ¼¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡£¤½¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¶Ã¤¯¤Ù¤À¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤è¤ê¤º¤Ã¤È¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬´°Á´¤ËÀ¼¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Þ¤À¾¯¤·»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤Í¡£¤Ç¤â¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤ËÀ¼¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤Ê»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¿µ½Å¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥·¥ç¥¦¤Î¸å¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤¤¤ó¤À¡£ÍâÆü¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥§¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤«¤éÀ¼¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿§¤ó¤Ê¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢À¼¤Î·ò¹¯¤ÈÇ½ÎÏ¤òÊÝ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤¿¤À½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆËèÈÕ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ãºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¼ÁêÅö¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ë¤Ê¤³¤È¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¢¤¢¡£¤Þ¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤ÎÊý¤¬¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È³Ú¤Ê¤ó¤À¡£4ÅÔ»Ô¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ò½Ð¤Æ¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¥·¥ç¥¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç°ÜÆ°¤ÎÂçÈ¾¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¤ä¤êÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¤Í¡£
¡¼¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥¹¥Õ¥£¥¢¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤¹¤³¤Ö¤ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤¦¡¼¤ó¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤À¤±¤ÉÀèÊý¤«¤é¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤«¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾Íè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡© ¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£
¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥ÉÌ¤È¯É½¶Ê¤È¥½¥í¿·ºî¤ÎÅ¸Ë¾¡Ê2¡Ë
¡¼¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤ÎÊÝ´É¸Ë¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤Î¥«¥¿¥í¥°Á´ÂÎ¡Ä¡Ä¥Ç¥¹¥¯¡¦¥Æ¡¼¥×¡Ê¥ß¥¥·¥ó¥°¡¦¥Ç¥¹¥¯¤Î¥á¥¤¥ó½ÐÎÏ¤«¤é¤Î²»¸»¡Ë¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢º£¤ÏËÍ¤Î¼ê¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥½¥Ë¡¼¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÍ¤Ï¤³¤Î40¡Á50Ç¯¤Î´Ö¤Ë¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ëÃæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤â¤á¤´¤È¤ä²×Î©¤Á¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤º¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤Î²»¸»¤ËÂÐ¤·¤Æ²º¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Ë¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²¿¤Î»Ø¿Þ¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Èà¤é¤¬ËÍ¤Ë²¿¤«¿Ö¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£
¡¼¤È¤Æ¤â²òÊü´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥º¡Ù¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤´Ö¹ç°Õ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤ª»°Êý¤ÎÇ§¼±¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¢¤ì¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Í¡£
¡¼¾¯¤·¡Ø¥Ý¥ó¥Ú¥¤¡Ù¤ËÏÃ¤òÌá¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÎºîÉÊ¤ò±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤Æ¡¢¼ã¤«¤ê¤·Æü¤Î¼«Ê¬¤¬¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Î¥·¥ç¥¦¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÄ¯¤á¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§25ºÐ¤Î¼ãÂ¤¤¬¤¢¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤²»¤¬¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏIMAX¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤¿¤«¤é¡¢¥Ë¥¥Ó¤Þ¤Ç´Ý¸«¤¨¤À¤Ã¤¿¤è¡£ËÍ¤¬Ä¹Ç¯¤Î´Ö¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢VHS¥Æ¡¼¥×¤«¤é¤Î¤â¤Î¤«¡¢ÁöººÀþ405ËÜ¤ÎÀÎ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤Î¤â¤Î¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏºÇ°¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Îº¢¤Ï¤½¤ì¤³¤½ËÍ¤¿¤Á¤¬¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯ËÍ¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤È¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ëä¤á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÎÈó¾ï¤Ë¥¯¥ê¥¢¤Ê²è¼Á¤Î¤â¤Î¤¬µðÂç¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¼ÂºÝ¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´¶Æ°Åª¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¤³¤È¤À¤è¡£
¡¼¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥á¥¤¥¹¥ó¤Îµ²±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤º¤Ë¥·¥ç¥¦¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Î»þ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â±Ê±ó¤Ë±ÇÁü¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿Í£°ì¤Î¥·¥ç¥¦¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤Þ¤¢¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï´ÑµÒ¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢Ìî³°¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ì¤Íè±Ê¹å¿Í¡¹¤Ë´Ñ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Î9·î¤Î¸á¸å¤Ï¼ÞÇ®¤ÎÂÀÍÛ¤Î²¼¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯½ë¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å±Ç²è¤Î»£±ÆÍÑÂæËÜ¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¤Î±Ç²è¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç±éÁÕ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤®¤Î±ÇÁü¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç´ÆÆÄ¤Î¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥á¥¤¥Ù¥ó¤¬¡Ö¤¤¤¤¤«¤¤¡¢ÂæËÜ¤Ë¤Ï¥·¥ã¥Ä¤òÃ¦¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ÇËÍ¤¬¡Ö²¿¤À¤Ã¤Æ¡© ¾éÃÌ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¤¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Èà¤Ï¡ÖÃ¯¤â°ã¤¤¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö¤¢¤Î¤µ¡¢µ¤¤Å¤«¤ì¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¡¼ºÇ¸å¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¼¡ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£º£Ç¯¤Î¤É¤³¤«¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬¹çÎ®¤·¤Æ¶Ê¤ËÆùÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡£¿·ºî¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤¬¤É¤ó¤Ê¤À¤«·¯¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤ó¤À¡£Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï²¿¤é¤«¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³µ¤Í¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢¶Ê¤òÏ¿¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£
¡¼¶Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤³¤³1Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§ËÍ¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¶Ê¤ÏÇùÁ³¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¡¢Íî¤È¤·¤É¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë¿ôÇ¯¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£Á°ºî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¤â¤Î¤ä¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤µ¤é¤ËÀÎ¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤Ç¤¤«¤±¤Ç¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤â¤Þ¤À¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¶Ê¤¬¾¡¼ê¤Ë¡Öº£¤³¤½¶Ê¤È¤·¤Æ»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¤¤À¡×¤È·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤Î¸åÁ´°÷¤Î°Õ¸«¤¬¹ç¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤³¤È¤ò¼¡¤Ø¿Ê¤á¤ë¡£¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï30¡¢40Ç¯¤¯¤é¤¤ÁÌ¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤è¡£
¡¼¤´¼«Ê¬¤Î¶Ê¤òÁ´¶Ê¡¢Ì¤´°À®¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤âÀ°Íý¤·¤¿ÊÝ´É¸Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§Âç¤¤Ê¡¢À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÝ´É¸Ë¤¬¤¢¤ë¤è¡£ºÇ¶áÀ°Íý¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¤½¤¦¤À¤Í¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡¢É½ÌÌ¾å¤ÏÃá½øÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤ó¤À¤¬¡£
¡¼3·î¤Ë¤Ï80ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤«Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§²ÈÂ²¤äÂç¿ÆÍ§¤¿¤Á¤È¤¹¤Æ¤¤ÊÍ¼¤Ù¤ò²á¤´¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Âç¶Ä¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¡£ËÍ¤¯¤é¤¤¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Â¾¤Î²¿¤è¤ê¤âËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤«¤é¤Í¡£
¡¼¼¡¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤¼¤Ò¥¹¥Õ¥£¥¢¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¡¢¤¢¤½¤³¤Ç²¿¤«ËÜÅö¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥®¥ë¥â¥¢¡§¤½¤¦¤À¤Í¡¢¤³¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆþ¤ë¤À¤í¤¦¡£
From Rolling Stone US.
¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥®¥ë¥â¥¢ ¥é¥¤¥ô¡¦¥Õ¥£¥ë¥à
¡ØDavid Gilmour LIVE AT THE CIRCUS MAXIMUS,ROME¡Ù
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.110107.com/Gilmour_live_movie
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡§https://w.pia.jp/t/davidgilmour-on
¡ú¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç
2025Ç¯9·î17Æü(¿å)¡¡19:00³«±Ç
Åìµþ¡¦¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó ÃÓÂÞ
¡ú°ìÌë¸ÂÄêIMAXⓇ¾å±Ç¡Ê¾å±ÇÁ°ÉñÂæ°§»¢¤¢¤ê¡Ë
2025Ç¯9·î18Æü(ÌÚ)¡¡19:00³«±Ç
Åìµþ¡¦¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó ÃÓÂÞ
ÅÐÃÅ¡Ã°ËÆ£À¯Â§¡Ê²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥²¥¹¥È¡Ã¥®¥ã¥ô¥£¥ó¡¦¥¨¥ë¥À¡¼´ÆÆÄ
¡ú°ìÌë¸ÂÄêIMAXⓇÁ´¹ñ¾å±Ç
2025Ç¯9·î18Æü(ÌÚ)¡¡19:00³«±Ç
¢¨¾å±Ç´Û¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò»²¾È¡£
ËÌ³¤Æ»¡¢·²ÇÏ¡¢ºë¶Ì¡¢Åìµþ¡¢ÀéÍÕ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ÀÅ²¬¡¢¿·³ã¡¢ÀÐÀî¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡¢²¬»³¡¢¹Åç¡¢°¦É²¡¢Ê¡²¬¡¢¼¯»ùÅç¡¢²Æì¤Ë¤Æ¾å±Ç¡£
¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥®¥ë¥â¥¢
¡Ø¥é¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥Ä¡¡- ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù
2025Ç¯10·î17ÆüÈ¯Çä¡¡ÀÇ¹þ11,000±ß
¡Ò´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ó
7¥¤¥ó¥Á»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¡Ê2CD+2Blu-ray¡Ë
¹âÉÊ¼ÁBSCD2¡¡Blu-ray¡§ÆüËÜ¸ì»úËëÉÕ
ºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ¡§https://sonymusicjapan.lnk.to/DavidGilmour_TheLuckandStrangeConcertsAW
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.110107.com/Gilmour_LUCK_AND_STRANGE