7日に辞任を表明した石破首相について、福岡・佐賀の有権者や国会議員は、どう見たのでしょうか。

突然の石破首相の辞任表明に、福岡の街の人たちの反応は分かれました。



■街の人

「ずっとごたごたしていたので、1歩進んでいいのではないかと思います。」

「遅いとは思うけれど、辞任した方が傷が深まらない。そっちをとったのかなと。」



7日に会見した石破首相は、去年の衆議院選挙とことしの参議院選挙での自民党の大敗に触れ、自民党総裁を辞任すると表明しました。





■石破首相「やるべきことを成した後に、しかるべきタイミングで決断すると申し上げてきました。合わせまして、選挙結果に対する責任は総裁たる私にあると申し上げてきたところです。米国関税措置に関する交渉に一つの区切りがついた今こそ、しかるべきタイミングであると考え、後進に道を譲る決断をしました。」「石破おろし」と「続投」で自民党が二分する中、臨時の総裁選を実施するかどうかを決める前日のタイミングでの辞任表明となりました。■石破首相「新しい総裁が選ばれるまでの間、 国民の皆様方に対して、果たすべき責任を着実に果たし、新しい総裁・総理にその先を託したいと思っています。」石破首相は、次の総裁選に立候補しない考えを示しています。

今回の判断に、自民党所属の地元国会議員は。



■自民佐賀県連・古川康 会長

「重い決断ですからびっくりですが、まさかこのタイミングでというよりは（手続きが）動き出す手前のところしかないと思っていたので、そういう中での判断だったと思います。」



総裁選の選挙管理委員を務める鬼木誠衆議院議員は、党分断への危機感を感じていました。



■自民・鬼木誠 衆議院議員

「（臨時総裁選の）投票自体による対立・分断ということもありますし、もしそれに首相が解散で応じるみたいなことになると、自民党が終わるのではないかという危機感がありましたので、江戸城無血開城という形で英断だったかなと思います。」

一方、立憲民主党福岡県連の稲富修二代表代行は、石破首相の判断は中途半端だと強く批判しました。



■立憲福岡県連・稲富修二 代表代行

「ずっと政権運営をすると意欲を示していて、続けるのかなと思っていたら、やっぱり最後退陣と言った。この判断もそうだし、その他政策についても中途半端だと思いました。やるのなら最後までやればいいけれど途中でこうやって妥協する。私はそういう意味では、もう遅かったと思いますね。」