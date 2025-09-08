ＲＵＹＡ ＥＰＣＩ０９プロジェクトで使われる作業船「海洋石油２０１」。（天津＝新華社配信）

【新華社天津9月8日】中国石油大手、中国海洋石油集団（CNOOC）傘下で天津市に拠点を置く海洋石油工程がカタールで手がける海洋石油・ガス田建設事業「RUYA EPCI09プロジェクト」はこのほど、海底パイプラインの末端部が沈められ、1本目のパイプライン敷設が完了した。中国企業が請け負った、中東地域における海洋石油・ガス田建設プロジェクトが重要な進展を遂げた。

プロジェクトはカタールのアル・シャヒーン油田で進められ、最大水深は約70メートル。海底パイプライン41本、複合海底ケーブル9本の敷設管理や詳細設計、調達、施工、輸送、設置、事前テスト、その他の関連業務を含む。

今回敷設が完了した海底パイプラインは総延長12.5キロで、パイプ1016本を連結した。設計圧力は15.2メガパスカル、80度の石油・ガスの輸送が可能となる。

プロジェクトは海洋石油工程がカタールの原油・天然ガス会社、ノース・オイルカンパニー（NOC）と締結。契約金額は約9億ドル（1ドル＝約148円）で、中国企業が中東地域で受注した海洋石油・ガス総合請負プロジェクトとしては契約金額が最大となる。（記者/梁姊）