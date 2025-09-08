ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 人型ロボット、世界スマート産業博で人気集める 中国・重慶市 人型ロボット、世界スマート産業博で人気集める 中国・重慶市 人型ロボット、世界スマート産業博で人気集める 中国・重慶市 2025年9月8日 17時53分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ７日、２０２５年世界スマート産業博覧会で、来場者と交流する人型ロボット。（重慶＝新華社記者／王全超） 【新華社重慶9月7日】中国重慶市で8日まで開催された「2025年世界スマート産業博覧会」では、さまざまな機能を持った人型ロボットが数多く登場し、来場者は人型ロボット産業の大きな可能性を実感した。７日、２０２５年世界スマート産業博覧会で、来場者と交流する人型ロボット。（重慶＝新華社記者／王全超）７日、２０２５年世界スマート産業博覧会でボクシングをする人型ロボット。（重慶＝新華社記者／陳誠）７日、２０２５年世界スマート産業博覧会で、荷物を運搬する人型ロボットを見学する来場者。（重慶＝新華社記者／黄偉）７日、２０２５年世界スマート産業博覧会で、サッカーをする人型ロボットを見学する来場者。（重慶＝新華社記者／陳誠）７日、２０２５年世界スマート産業博覧会で、来場者と交流する人型ロボット。（重慶＝新華社記者／黄偉）７日、２０２５年世界スマート産業博覧会で、ボクシングをする人型ロボットを見学する来場者。（重慶＝新華社記者／黄偉）７日、２０２５年世界スマート産業博覧会で、ボクシングをする人型ロボットを見学する来場者。（重慶＝新華社記者／黄偉）７日、２０２５年世界スマート産業博覧会で、人型ロボットを見学する来場者。（重慶＝新華社記者／王全超）７日、２０２５年世界スマート産業博覧会で、人型ロボットの演技を見学する来場者。（重慶＝新華社記者／黄偉）７日、２０２５年世界スマート産業博覧会で、来場者と交流する人型ロボット。（重慶＝新華社記者／王全超）７日、２０２５年世界スマート産業博覧会で、サッカーをする人型ロボット。（重慶＝新華社記者／陳誠）７日、２０２５年世界スマート産業博覧会で、来場者と交流する人型ロボット。（重慶＝新華社記者／王全超）７日、２０２５年世界スマート産業博覧会で、ボクシングをする人型ロボットを見学する来場者。（重慶＝新華社記者／王全超）７日、２０２５年世界スマート産業博覧会で、人型ロボットと交流する子ども。（重慶＝新華社記者／王全超）７日、２０２５年世界スマート産業博覧会で、ボクシングをする人型ロボット。（重慶＝新華社記者／黄偉）７日、２０２５年世界スマート産業博覧会で、来場者と交流する人型ロボット。（重慶＝新華社記者／王全超）７日、２０２５年世界スマート産業博覧会で、ボクシングをする人型ロボットを見学する来場者。（重慶＝新華社記者／黄偉）７日、２０２５年世界スマート産業博覧会で、人型ロボットに触れる来場者。（重慶＝新華社記者／陳誠）７日、２０２５年世界スマート産業博覧会で、人型ロボットと交流する出展者。（重慶＝新華社記者／黄偉） リンクをコピーする みんなの感想は？