７日、２０２５年世界スマート産業博覧会で、来場者と交流する人型ロボット。（重慶＝新華社記者／王全超）

　【新華社重慶9月7日】中国重慶市で8日まで開催された「2025年世界スマート産業博覧会」では、さまざまな機能を持った人型ロボットが数多く登場し、来場者は人型ロボット産業の大きな可能性を実感した。

