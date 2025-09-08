竜巻被害から3日が経ち復旧作業が続いています。澤井志帆 キャスターが現状を取材しました。



取材に向かったのは、静岡･牧之原市細江で特に竜巻の被害が大きかった場所。



（澤井志帆 キャスター）

「牧之原市細江では、なぎ倒された電柱が、今もこちらに残されていて、被害の大きさを物語っています。そして、あちらでは作業員が今も復旧作業を行っています」



これは竜巻被害の直後に撮影された写真です。電柱が何本もなぎ倒されていましたが…。





復旧作業が進み、台風の翌日には電柱は撤去され通行できるようになったということです。周辺で進んでいたのは停電の復旧作業。このお宅では、まだ電気が通っていないため、太陽光パネルなどで対応しているといいます。（被害に遭った人）「そこに出してあると思うんですけど、ソーラーパネルで充電して、扇風機と携帯の充電最低限のものは充電して」牧之原市内では、一時、最大で9510戸で停電が発生。懸命な復旧作業が進められ、8日午後2時時点の停電件数は約50戸まで減りました。（澤井志帆 キャスター）「きのうは停電していたというあちらの信号機ですが、きょう午前10時半現在は復旧しています」8日朝、停電が解消したというこのお宅では…。（電気が復旧）Qいつ停電解消しましたか？「朝5時ちょっと前だね。電気きたもんで。よかった。新聞みてたら電気ついたもんで、テレビの電源もついたもんで。昨夜はろうそくや懐中電灯で過ごしたというこの方は…。（電気が復旧）「電気だけはもう通ってくれたら、明るくなるだけでほっとするね。暗いとね…本当に大変だったけよ…」中部電力パワーグリッドによりますと、8日中に、全世帯の復旧を目指すということです。災害ごみの受け入れ場所も新たな場所を開放しています。（澤井志帆 キャスター）「こちらの公民館でも、がれきなどの受け入れが行われていて、現在も山のように積まれている状況です」取材している間にも多くの人が災害ごみを置きにきていました。（災害ごみを出した人）「がれき片ですとか、倉庫がつぶれちゃったのでその中身が雨とかでぐちゃぐちゃなので、それを全てこちらに運ばせていただいているっていう感じです」静波海岸付近に開放していた災害ごみ置き場がいっぱいになったことを受け、8日から牧之原市は、牧之原インターチェンジ付近に新たな災害ゴミ仮置き場を開放しているといます。8日も静岡県内では猛暑日となる地点が多くなる中、炎天下で復旧作業に関わるのは被災した住民だけではありません。電気の復旧を行う人や交通整理をする人など多くの人が現地に駆けつけているのです。そんな猛暑の中での作業支援の輪も広がっています。このトラックの荷台に氷とともにぎっしりと積まれた飲み物。周りには覆面をかぶった人たちの姿が。牧之原を拠点に活動する牧之原プロレスの方たちがボランティアとして冷たい飲み物を復旧作業を行う人たちに配っていました。（牧之原プロレス レスラー）「どうぞ飲んでください」（被災者）「ありがとう」車で入れないところへは歩いて配っていきます。これは、屋根が飛んでしまい電気が復旧していないというご自宅では…。（被災者）「電気が通っていないから冷蔵庫もなにも使えないからどうしようもない。助かります。 ありがとうございます」外では電気の復旧が進められていますが元の生活に戻るまでには時間がかかりそうです。（被災者）「これだけひどいと電線も切れていて、やり直しだと、今電気が通っても、うちは繋げられない」日中で一番気温の高くなる正午過ぎも休むことなく行われていた復旧作業。レスラーたちも止まることなく冷たい飲み物を配り続けていました。（牧之原プロレス レスラー）「みなさん本当に大変だと思う。暑い中大変だと思う。若いレスラーが集まってくれてボランティアができた。早い復興を願う」日増しに広がる支援の輪。牧之原市社会福祉協議会では、ホームページなどを通じて、がれきの撤去を行う災害ボランティアを随時募集しています。