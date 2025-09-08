◆プロボクシング ▽スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）６回戦 堤麗斗―ビエル・マルティネス（１３日＝日本時間１４日、米ラスベガス・アレジアントスタジアム）

アマチュア９冠の堤麗斗（２３）＝志成＝が８日、米ネバダ州ラスベガスのアレジアント・スタジアムで行われるプロ３戦目へ向け、成田空港発の航空機で出発。デビューから３戦連続での米国での試合となり「ニューヨークに続いて、ボクシングの聖地でのビッグマッチなので、どんな景色なのか楽しみ。初めてのラスベガスで、ワクワクしている」と大舞台へ胸を躍らせた。

今年５月、米ニューヨーク・タイムズスクエアの野外特設リングでプロデビューし、リバール・ウィッティントン（米国）に６回判定勝ち。７月、ニューヨークのルイ・アームストロング・スタジアムでマイケル・ルイス（米国）と対戦し、計３度のダウンを奪い２回ＴＫＯ勝ちを収めた。

今回はスーパーフェザー級６回戦でハビエル・マルティネス（２９）＝米国＝と対戦する。「メキシカンスタイルでしつこく来るタイプ。試合ではあまりやったことがないタイプなので楽しみ。前回に続いて倒して勝ちたい。次に生きる試合をしたい」と話した。戦績は堤が２勝（１ＫＯ）、マルティネスが７勝（４ＫＯ）２敗。

同興行は、メインイベントで世界スーパーミドル級４団体統一王者サウル“カネロ”アルバレス（３５）＝メキシコ＝がＷＢＡ世界スーパーウエルター級王者テレンス・クロフォード（３７）＝米国＝の挑戦を受けるメガイベント。

試合会場は、ＮＦＬのラスベガス・レイダーズの本拠地アレジアント・スタジアム。屋内型ドームスタジアムで、最大収容人数は７万人超。ボクシング興行は初開催となる。堤はデビュー戦前の今年４月、サウジアラビア総合娯楽庁トゥルキ・アラルシク長官の招待で同会場でＷＷＥの「レッスルマニア」を観戦。「会場のデカさ、規模が全然違うなと思った」とスケールに圧倒されたという。

次戦は未定だが「年内にもう１試合ぐらいできれば」。１２月にサウアラビア・リヤドで計画されている興行か、日本で開催される予定の所属ジム興行に出場することが濃厚で、「サウジも試合をしたことがないし、日本でもどちらでも楽しみ」と話した。

８月にサウジアラビアで３回ＴＫＯ勝ちした兄のＷＢＡスーパーフェザー級３位・駿斗（２５）＝志成＝は、次戦にも世界初挑戦の可能性がある。麗斗も「タイミングと決められた目の前の１試合１試合をいい内容で勝っていけば、必然とどこかのタイミングで（タイトル挑戦の話が）出てくる」と将来の世界挑戦を見据える。兄は別便で渡米しサポートに回る予定で、麗斗は「心強いし、メンタル面も含めて支えになる」と感謝。兄弟で切磋琢磨（せっさたくま）し、世界を舞台にキャリアを積み重ねていく。