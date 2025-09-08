９月センティックス・ユーロ圏投資家信頼感は－９．２に悪化＝ロンドン為替



９月センティックス・ユーロ圏投資家信頼感は－９．２と前回の－３．７および市場予想－２．０を下回った。４月以来の低水準となった。



センティックスは「経済不安が再び勢いを増している」「秋の景気回復の兆しはほとんど見られず、米国関税により輸出志向型産業への圧力はさらに高まる見込み」と分析した。



ユーロ相場は特段の反応を示していない。ユーロドルは発表前に1.1743レベルまで高値を伸ばしたあと、足元では1.1730付近で推移している。



EUR/USD 1.1730 EUR/JPY 173.16 EUR/GBP 0.8682

外部サイト