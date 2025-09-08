吉野家で朝食べたら100円引きクーポンもらえる！お得のループもできちゃう《12月25日まで》

吉野家では、2025年9月8日4時から12月25日11時までの期間、朝食を食べた人に翌朝11時まで使える「税込100円引きレシートクーポン」を、全国の吉野家店舗で配付しています。

朝定食はご飯増量・おかわり無料

忙しい朝でも手軽に栄養バランスがとれるよう、和食の基本"一汁三菜"がテーマの吉野家の「朝定食」。メニューは全6種類あり、ご飯とみそ汁、おかず3品で構成されるお得な朝食メニューとなっています。

期間中、4時から11時までの間に店内またはテイクアウトで300円以上の会計をした人を対象に、当日から翌朝11時まで使えるレシートクーポンを配付しています。

「朝牛セット」は、牛丼にみそ汁と小鉢が付いたお得なセットメニュー。小鉢は玉子、半熟玉子、ミニサラダ、納豆、お新香の5品から好みの1品が選べます。

このほか「ハムエッグ牛小鉢定食」「納豆定食」「特朝定食」などをラインアップしています。

なお、「朝定食」を注文すると、ご飯増量・おかわりが無料です（一部店舗を除く）。

詳細はキャンペーン特設サイトから確認できます。

一部店舗ではキャンペーンの未実施や朝定食を販売していない場合があります。また、商品の価格や販売時間が異なる場合があります。

東京バーゲンマニア編集部