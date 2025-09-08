Á´¥·¡¼¥ó¡¢ÆüËÜ¸ì»úËëÉÕ¤±Ç²è¡Ö¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥º¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥ª¥Ã¥±¡¼¡×»î¼Ì²ñ¤Ç¤âà¼Â¸³á
±Ç²è¡Ö¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥º¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥ª¥Ã¥±¡¼¡×¡ÊÀÐÅÄÇ¦Æ»´ÆÆÄ¡¢10·î4Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î±Ç²èÈþ³Ø¹»»î¼Ì¼¼¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£Æ±ºî¤Ï24Ç¯¤Ë¡¢TAMA±Ç²è¾Þ¤ò¼çºÅ¤¹¤ë±Ç²èº×TAMA CINEMA FORUM¤Î¼ã¼êºî²È¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¢TAMA NEW WAVE¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¥Ù¥¹¥ÈÃËÍ¥¾Þ¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ö¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥º¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥ª¥Ã¥±¡¼¡×¤Ï¡¢Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤¬ÉñÂæ¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Å¹¼ç¤ËÂ÷¤µ¤ì¡¢·ì±ï¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤âµï¸õ¤·¤ÆÅ¹¤ÇÎÁÍý¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ËÒ¸¶ÏÂ¾Ï¤Ï¡¢Æ¯¤«¤º¤ËÌ¤´°¤ÎÊª¸ì¤ò½ñ¤Â³¤±¤ëÅ¹¼ç¤ÎÄ¹½÷¡¦ÌÚ²¼ÈþÏÂ¤Ë¡¢¤Þ¤«¤Ê¤¤¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿Æü¾ï¤¬¡¢Å¹¤òË¬¤ì¤ëµÒ¡¢Å¹¼ç¤Î¼¡½÷¡¢Ä¹ÃË¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£ÆüËÜ¸ì¤ÈÆüËÜ¼êÏÃ¤Ë¤è¤ëÂ¿¸À¸ì¹½À®¤ÎºîÉÊ¤ÇÁ´¥·¡¼¥ó¡¢ÆüËÜ¸ì»úËëÉÕ¤¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î±é½Ð¼êË¡¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÀÐÅÄÇ¦Æ»´ÆÆÄ¤Ï¡¢Á´¥·¡¼¥ó¤ËÆüËÜ¸ì»úËë¤òÉÕ¤±¤¿°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºîÉÊ¤¬¹¤¯ÆÏ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢»úËë¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±é½Ð¤È¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢ÉÕ¤±¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
·àÃæ¤Ë¡¢¤í¤¦¼Ô¤ÎµÒ¤¬Å¹¤òË¬¤ì¡¢ËÒ¸¶¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÊ¸»ú¤ò½ñ¤¹þ¤à¤³¤È¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¥·¡¼¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£Åö³º¥·¡¼¥ó¤ÇµÒ¤Î¸Å²ìÁïÈþ¤ò±é¤¸¤¿¡¢¤í¤¦ÇÐÍ¥¤Î¥ì¥ª¤ÏºîÉÊ¤ò2ÅÙ¡¢´Õ¾Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¼êÏÃÄÌÌõ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö1¿Í1¿Í¤¬¡¢°ã¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¡¢ÉáÊ×À¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤òÉ¾¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÄ°¼Ô¡¢Ê¹¤³¤¨¤ë³§¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÊÉ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊýË¡¡¢¸À¸ì¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÒ¸¶¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÊÉ¤¬¤Ê¤¯¡¢²¿¸Î¤«ÄÌ¤¸¹ç¤¨¤ë¿Í¤¬Æü¾ï¤Ë¤¤¤ë¡£¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¯¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤í¤¦¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ËÒ¸¶¤ò±é¤¸¤¿¼ç±é¤ÎÅÄ´ÝÂçÊå¡Ê51¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ì¥ª¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¼Çµï¤Ç¡È¼¡À¤Âå¤Î¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý¿Í¤È¤·¤ÆÄ«¤«¤é¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÀéÀÚ¤ê¤Ê¤É¤Î»Å¹þ¤ß¤ò¤·¡¢Æù¤äÌîºÚ¤ò¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤·¤ò°®¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤òº®¤¼¤Æ¥Ç¥¶¡¼¥È¤âºî¤ë¤¬¡¢½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤êÎÁÍý¤òÌÔÆÃ·±¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ø¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÀéÀÚ¤ê¤ò¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó1¡¢2¥«·îÁ°¤ËÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎÁÍý¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ÊÈÄ¤ÈÊñÃú¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éËèÆü¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÀéÀÚ¤ê¤ò¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÌòºî¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢»Ø¤È¤«ÀÚ¤ë¡£Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÀéÀÚ¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£ÀéÀÚ¤ê¤·¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¤³¤È¤â¼¨º¶¤·¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¡¢´·¤ì¤Æ¤¤Æ¥¥ã¥Ù¥Ä¤·¤«¿©¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¿©¤Ã¤Æ¤â7¡¢8¥¥í¡¢¤ä¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢Ã¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¸å¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡¢¥È¡¼¥¯¤Ç¸ì¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë»úËë¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¾ðÊóÊÝ¾ã¤Î¡¢¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÀÐÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·à¾ì¸ø³«¸å¡¢Ï¢Æü¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¾ðÊóÊÝ¾ã¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¹©É×¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÂ¼¾å¹¬¾¡Û
¢¡¡Ö¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥º¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥ª¥Ã¥±¡¼¡×¡¡ËÒ¸¶ÏÂ¾Ï¡ÊÅÄ´ÝÂçÊå¡Ë¤Ï¡¢ÌÚ²¼²È¤¬±Ä¤àÃæ²ÚÎÁÍý²°¤Çµï¸õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹½÷¤ÎÈþÏÂ¡ÊÅÄÃæÍ´Íý»Ò¡Ë¤ÏÆ¯¤¤â¤»¤º¡¢Ì¤´°¤ÎÊª¸ì¤ò½ñ¤Â³¤±¤ëÆü¡¹¡£ËÒ¸¶¤ÏÈþÏÂ¤Î¤¿¤á¤ËÏÅ¤¤¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òºî¤ê¡¢ÈþÏÂ¤Ï¿©¤Ù¡Ä2¿Í¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£¤¢¤ëÆü¤Î±Ä¶ÈÃæ¤ËË¬¤ì¤¿µÒ¡¦¸Å²ìÁïÈþ¡Ê¥ì¥ª¡Ë¤¬ÈþÏÂ¤Î¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿ÏÅ¤¤¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ò¡Ö¼«Ê¬¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤ÈËÒ¸¶¤ËÍê¤à¡£¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËËÒ¸¶¤ÎÆü¾ï¤Ë¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢Éã¤ÎÌ¿Æü¤Ç¼¡½÷Í¥¼Â¡ÊºØÆ£Àé¹¸¡Ë¤ÈÄï¤ÇÄ¹ÃË¤ÎÎµÌð¡Ê¾®¾¾ÎËÂÀ¡Ë¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅ¹¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢»Å»ö¤â¤»¤º¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¤ÎÈþÏÂ¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È²èºö¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡Å¡£