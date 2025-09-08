【小僧寿し】1貫あたり約65円はお得すぎん...？人気ネタ勢ぞろいの「よくばり！バリュー盛フェア」開催中《12日まで》

持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2025年9月8日から12日までの平日限定で「よくばり！バリュー盛フェア」を開催中です。

まぐろやサーモンなど人気ネタがお得に味わえる

フェアでしか味わえない炙りネタなども入った、バリエーション豊かな人気ネタが勢ぞろい。価格は全て12貫777円で、お得に食べられます。

・まぐろバリュー盛

「まぐろ」がたっぷりと入った不動の人気ナンバーワンです。

・3種の炙りバリュー盛

食欲をそそる香ばしい香りの炙り3種入りです。

・サーモンバリュー盛

たっぷりと食べたい「サーモン」に加え、人気ネタも一緒に味わえます。

・いかげそバリュー盛

噛むほどに旨みがある「いかげそ」に、さわやかな生姜を合わせています。

・炙り穴子バリュー盛

炙りならではの風味が楽しめる「穴子」が堪能できます。

このほか、「えびバリュー盛」「炙りえびバリュー盛」「えんがわバリュー盛」も販売しています。

詳しくは特設サイトから。実施店舗などを確認できます。

一部地域や店舗によって未実施の場合や、内容・金額が異なる場合があります。各店舗の準備数がなくなり次第終了します。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部