【小僧寿し】1貫あたり約65円はお得すぎん...？人気ネタ勢ぞろいの「よくばり！バリュー盛フェア」開催中《12日まで》
持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2025年9月8日から12日までの平日限定で「よくばり！バリュー盛フェア」を開催中です。
まぐろやサーモンなど人気ネタがお得に味わえる
フェアでしか味わえない炙りネタなども入った、バリエーション豊かな人気ネタが勢ぞろい。価格は全て12貫777円で、お得に食べられます。
・まぐろバリュー盛
「まぐろ」がたっぷりと入った不動の人気ナンバーワンです。
・3種の炙りバリュー盛
食欲をそそる香ばしい香りの炙り3種入りです。
・サーモンバリュー盛
たっぷりと食べたい「サーモン」に加え、人気ネタも一緒に味わえます。
・いかげそバリュー盛
噛むほどに旨みがある「いかげそ」に、さわやかな生姜を合わせています。
・炙り穴子バリュー盛
炙りならではの風味が楽しめる「穴子」が堪能できます。
このほか、「えびバリュー盛」「炙りえびバリュー盛」「えんがわバリュー盛」も販売しています。
詳しくは特設サイトから。実施店舗などを確認できます。
一部地域や店舗によって未実施の場合や、内容・金額が異なる場合があります。各店舗の準備数がなくなり次第終了します。
※価格は税込です。
