秋田市出身でプロ野球阪神の石井大智投手が7日夜、連続無失点記録を48試合に伸ばし、史上最速のリーグ優勝に貢献しました。



残るシーズンでの記録更新にも期待がかかります。



阪神は7日夜の広島戦で先発の才木が5回に危険球で退場。



それでも盤石の投手リレーでつなぎ、2対0でリードする8回に石井を5番手で送り出しました。





石井は先頭打者にヒットを打たれますが、次のバッターをダブルプレーに切って取ります。ツーアウトからもヒットでランナーを出しますが後続を断って、連続無失点のプロ野球記録を48試合に伸ばしました。試合後の防御率は0.18。驚異的な数字を残している石井の活躍も光り、阪神はプロ野球史上最も速いリーグ優勝を果たしています。石井投手の視線の先は次へと向かっていました。石井大智投手「数字的にはよくできすぎちゃってるなというところは感じますけども。まだまだ自分は伸びしろがあると思っているので、そこに向けて今後CS、日本シリーズ。また来年のシーズンに向かって考えていきたいなというところですね」ビールかけ「優勝最高！ フォー」試合中は感情をあまり表に出さない石井投手もこの時ばかりは表情を崩していました。アナウンサー「どうですかビールかけ。（前回優勝の）2年前との違いは」石井大智投手「いやでも違いはないっす。気持ちいい。気持ちいい。」アナウンサー「最強リリーフ左右の2人が来ました。石井さんと及川さんです」「及川さんブルペン陣どんな雰囲気ですか」及川雅貴投手「いやもう本当に岩崎さんを中心にもういいチームワークで毎試合やらせてもらってます」アナウンサー「石井さんの世界記録は仲間から見てどうだったんですか」及川雅貴投手「いや本当に頼もしいですし、来年自分やってやりますけど」石井大智投手「絶対思ってないです。絶対思ってないですけど、本当に今年はもうよく頑張った」鉄壁の投手陣とともに、切磋琢磨してきた石井投手。リーグ戦残り17試合で、連続無失点試合の記録更新にも期待がかかります。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢石井投手はキャッチャー陣、監督、コーチをはじめ、周りにすごく感謝していると話していました。本人のたゆまぬ努力と周囲の支えがかみ合って、今シーズンの飛躍につながっているんですね。残りのシーズンで石井投手がどこまで躍進するのか、楽しみにしています。