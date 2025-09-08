おぎやはぎ小木、バーで男から「女の子必要ですか？」と声をかけられ…「出た！アテンダーだ」

9月7日（日）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、普段言えないトークを繰り広げる企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」を実施。アイドルやラッパー、芸人らが “ここだけの話”を繰り広げた。

初登場のおぎやはぎ・小木博明は、男性3人でバーで飲んでいたときの出来事を明かす。奥から現れた店長らしき男がかけてきた言葉とは…。

【映像】バーで「女の子必要ですか？」と声をかけてきた男性はその後…

「大きな声じゃ言えないんですけど…」と切り出した小木は、男性3人で食事に行った夜のことを話し始めた。食事後、サッカーの試合を観戦しながら飲もうと個室があるバーを見つけて入ることにしたそう。

すると「店長かオーナーかわからないけど、チャラい人」が部屋に入ってくると、「どうします？ 女の子必要っすか？」と一言。

見取り図・盛山晋太郎は「こんなご時世に…」と呆れたようにつぶやく。小木も「こっちは“出たー！”と思って。“あの有名なアテンダーだ！”って」と驚いたようだった。

しかし、今までアテンドなどされたことがないという小木は興味が湧いたそう。「向こうが“どんな子がいいっすか？”みたいに言ってくるわけ。そういうことあるんだ、と思って」と、男性の話を聞いていると、女性の年代や属性など小木の好みを尋ねてきたという。

ためしにリクエストしてみたと明かした小木に、盛山が「全部のオプションつけるやん」とつっこむと、出演者たちからは大きな笑いが起こっていた。

その後、男性は何度か「1件断られちゃったんですけど、次いけますから」と報告を繰り返したあと、最終的に「今日全滅でした」と伝えてきたそう。小木は「結局、イケメン俳優じゃないと来ないんだよ。俺じゃ来なかった」とオチをつけた。