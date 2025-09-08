NTTドコモがNBA配信「NBA docomo」の詳細を発表…全試合日本語実況解説つきでお届け

9月8日、2025－26シーズンからNBAのコンテンツの配信を開始するNTTドコモが詳細を発表した。

新サービス「NBA docomo」は、2025－26シーズンからコンテンツの配信を開始。2025－26シーズンでは、レギュラーシーズンやNBAオールスター、プレーオフはカンファレンス・ファイナルまでを、ドコモオリジナルの編成で毎週10試合から15試合すべて日本語実況・解説つきで配信するという。

レギュラーシーズンは八村塁が所属するロサンゼルス・レイカーズ、河村勇輝が所属するシカゴ・ブルズ、さらに昨シーズン王者のオクラホマシティー・サンダーと、日本でも高い人気を誇るゴールデンステイト・ウォリアーズの4クラブの試合を中心に配信。さらに開幕戦のレイカーズvsミネソタ・ティンバーウルブズ、ボストン・セルティックスvsニューヨーク・ニックスの2試合と、クリスマスゲーム5試合も予定されている。

また、9月8日から10月19日まで「チームNBA docomo ウェルカムキャンペーン」を実施。期間内にキャンペーンサイトからエントリーすると、12月以降の「NBA docomo」配信で観たい「推しチーム」を選んで投票することができ、その結果に基づいて配信スケジュールが決定するという。「NBA docomo」は2026－27シーズンの配信が決定しており、開幕前のNBA 2Kサマーリーグも網羅し、NBAファイナルの特別ライブ配信も実施する。

「NBA docomo」はドコモMAXとドコモポイ活MAX契約者は追加料金なしで利用可能。そのほかの料金プランやドコモ回線契約をしていないユーザーでも、有料でサービスを利用することができる。